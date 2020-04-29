Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 квітня 2020, Київ 17:13
Фотогалереї

Серп, молот, Сталін, Путін та Ісус: у Москві завершують будівництво собору «до 75 річниці перемоги» – фоторепортаж

Собор, зведення якого завершують у російській Москві на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, прикрашають пишним інтер'єром та суперечливими мозаїками
Вигляд із повітря на завершення будівництва собору Воскресіння Христового &ndash; головного собору Збройних сил Росії. Храм має бути відкритий до 75-ї річниці розгрому Радянським Союзом нацистської Німеччини, яку в Росії відзначають 9 травня.
1 Вигляд із повітря на завершення будівництва собору Воскресіння Христового – головного собору Збройних сил Росії. Храм має бути відкритий до 75-ї річниці розгрому Радянським Союзом нацистської Німеччини, яку в Росії відзначають 9 травня.
Новий собор розташований за 60 кілометрів від центру Москви на території військово-патріотичного парку &laquo;Патріот&raquo;
2 Новий собор розташований за 60 кілометрів від центру Москви на території військово-патріотичного парку «Патріот»
Точна копія німецького винищувача Люфтваффе, збитого у небі над Москвою, лежить посеред будівництва на території собору. Біля головного входу в собор зображена реконструкція битви за Москву 1941 року.
3 Точна копія німецького винищувача Люфтваффе, збитого у небі над Москвою, лежить посеред будівництва на території собору. Біля головного входу в собор зображена реконструкція битви за Москву 1941 року.
Нацистські танки і мінне поле у відтвореній реконструкції оборони Москви. Територія навколо нового собору
4 Нацистські танки і мінне поле у відтвореній реконструкції оборони Москви. Територія навколо нового собору
Розкішний інтер&rsquo;єр внутрішнього оформлення нового собору. Більшість із цих фотографій надані Міністерством оборони Росії наприкінці квітня 2020 року
5 Розкішний інтер’єр внутрішнього оформлення нового собору. Більшість із цих фотографій надані Міністерством оборони Росії наприкінці квітня 2020 року
Басейн у соборі, що буде використовуватися для хрещення. За задумом, будівництво храму мало відбуватися виключно за рахунок пожертвувань, але, згідно з повідомленнями деяких російських ЗМІ, з бюджету Кремля на проєкт виділили близько 2,95 мільярдів рублів (близько 40 мільйонів доларів)
6 Басейн у соборі, що буде використовуватися для хрещення. За задумом, будівництво храму мало відбуватися виключно за рахунок пожертвувань, але, згідно з повідомленнями деяких російських ЗМІ, з бюджету Кремля на проєкт виділили близько 2,95 мільярдів рублів (близько 40 мільйонів доларів)
Робітник відкриває вхід до собору Збройних сил Росії у військово-патріотичному парку &laquo;Патріот&raquo;.&nbsp;27 квітня 2020 року&nbsp;
7 Робітник відкриває вхід до собору Збройних сил Росії у військово-патріотичному парку «Патріот». 27 квітня 2020 року 
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч) відвідує собор 22 квітня. Декоративні рельєфи на задньому плані відзначають початок і кінець того, що росіяни називають Великою Вітчизняною війною, яка почалася у 1941 році після вторгнення військ Гітлера на західному кордоні СРСР і закінчилася поразкою Німеччини в Європі у 1945 році.
8 Міністр оборони Росії Сергій Шойгу (праворуч) відвідує собор 22 квітня. Декоративні рельєфи на задньому плані відзначають початок і кінець того, що росіяни називають Великою Вітчизняною війною, яка почалася у 1941 році після вторгнення військ Гітлера на західному кордоні СРСР і закінчилася поразкою Німеччини в Європі у 1945 році.
Головний купол всередині собору має зображення Ісуса, який дивиться вниз на віруючих. Багато деталей собору присвячені війні 1941-45 років із нацистською Німеччиною. Діаметр головного купола становить 19,45 метра. Дзвіниця має висоту 75 метрів &ndash; на честь 75-ї річниці перемоги.
9 Головний купол всередині собору має зображення Ісуса, який дивиться вниз на віруючих. Багато деталей собору присвячені війні 1941-45 років із нацистською Німеччиною. Діаметр головного купола становить 19,45 метра. Дзвіниця має висоту 75 метрів – на честь 75-ї річниці перемоги.
Під головним куполом собору у правому верхньому куті емблема з кольорового скла, на якій зображені комуністичний серп і молот
10 Під головним куполом собору у правому верхньому куті емблема з кольорового скла, на якій зображені комуністичний серп і молот
Мозаїка із зображенням радянського ордену &laquo;За особисту мужність&raquo;&nbsp;
11 Мозаїка із зображенням радянського ордену «За особисту мужність» 
Божа матір і маленький Ісус &ndash; одна з численних мозаїк всередині собору. 24 квітня російське новинне видання MBК опубліковало фотографії, незавершених мозаїк всередині собору, на яких зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна, президента Росії Володимира Путіна та сцени з захопленням та анексією Росією Кримського півострову 2014 року
12 Божа матір і маленький Ісус – одна з численних мозаїк всередині собору.
24 квітня російське новинне видання MBК опубліковало фотографії, незавершених мозаїк всередині собору, на яких зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна, президента Росії Володимира Путіна та сцени з захопленням та анексією Росією Кримського півострову 2014 року
Один зі знімків, що просочилися в пресу, показують роботу над мозаїкою, яка зображує Путіна, Шойгу і інших російських політиків
13 Один зі знімків, що просочилися в пресу, показують роботу над мозаїкою, яка зображує Путіна, Шойгу і інших російських політиків
На іншому фото, опублікованому МБК, праворуч вгорі видно прапор зі Сталіним. Представник церкви пізніше підтвердив правдивість цього фото. Він сказав, що не всім подобається, що у соборі буде зображення людини, винної у загибелі мільйонів людей, зокрема і священослужителів, а також у закритті або знесенні сотень церков і монастирів. &laquo;Не всім подобається [образ Сталіна&raquo;], може бути, багато наших родичів були несправедливо репресовані, у тому числі і мої. Але ми не можемо вирвати цю сторінку з історії&raquo;, &ndash;&nbsp;​заявив він державним ЗМІ &nbsp;
14 На іншому фото, опублікованому МБК, праворуч вгорі видно прапор зі Сталіним. Представник церкви пізніше підтвердив правдивість цього фото. Він сказав, що не всім подобається, що у соборі буде зображення людини, винної у загибелі мільйонів людей, зокрема і священослужителів, а також у закритті або знесенні сотень церков і монастирів.
«Не всім подобається [образ Сталіна»], може бути, багато наших родичів були несправедливо репресовані, у тому числі і мої. Але ми не можемо вирвати цю сторінку з історії», – ​заявив він державним ЗМІ
 
У серпні 2019 року священники перевіряли якість дзвонів, що пізніше були встановлені на дзвіниці собору. Найбільший дзвін (в центрі) важить близько 10 тонн
15 У серпні 2019 року священники перевіряли якість дзвонів, що пізніше були встановлені на дзвіниці собору. Найбільший дзвін (в центрі) важить близько 10 тонн
Внутрішній вигляд церкви нагадує деякі з московських станцій метро сталінської епохи
16 Внутрішній вигляд церкви нагадує деякі з московських станцій метро сталінської епохи
Будівельники працюють на даху собору. Центральна частина храму &ndash; заввишки 95 метрів &ndash; робить його третім за висотою православним собором Росії
17 Будівельники працюють на даху собору. Центральна частина храму – заввишки 95 метрів – робить його третім за висотою православним собором Росії
Напис на першому камені, закладеному у фундамент головного собору Збройних сил Росії: &laquo;В ім&#39;я Отця і Сина і Святого Духу, ця головна святиня збройних сил Російської Федерації була закладена в честь Воскресіння Христового Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, Президентом Російської Федерації В.В. Путіним і Міністром оборони Росії С.К. Шойгу. 19 вересня 2018 року&raquo;
18 Напис на першому камені, закладеному у фундамент головного собору Збройних сил Росії: «В ім'я Отця і Сина і Святого Духу, ця головна святиня збройних сил Російської Федерації була закладена в честь Воскресіння Христового Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, Президентом Російської Федерації В.В. Путіним і Міністром оборони Росії С.К. Шойгу. 19 вересня 2018 року»

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG