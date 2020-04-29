14 На іншому фото, опублікованому МБК, праворуч вгорі видно прапор зі Сталіним. Представник церкви пізніше підтвердив правдивість цього фото. Він сказав, що не всім подобається, що у соборі буде зображення людини, винної у загибелі мільйонів людей, зокрема і священослужителів, а також у закритті або знесенні сотень церков і монастирів.

«Не всім подобається [образ Сталіна»], може бути, багато наших родичів були несправедливо репресовані, у тому числі і мої. Але ми не можемо вирвати цю сторінку з історії», – ​заявив він державним ЗМІ

