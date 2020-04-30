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30 квітня 2020, Київ 10:00
Фотогалереї

Вибрані світлини: найкраща фотожурналістика світу

Деякі з найкращих фотографій від журналістів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та фотографів світових агенцій на 18-му тижні 2020 року. Інші фотогалереї можна подивитися у нашому архіві фотогалерей
26 квітня у Києві чоловік у захисній масці і з букетом червоних квітів торкається одного з бюстів пам&#39;ятника, присвяченого загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 34-ту річницю трагедії. (epa-EFE/Sergey Dolzhenko)
1 26 квітня у Києві чоловік у захисній масці і з букетом червоних квітів торкається одного з бюстів пам'ятника, присвяченого загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 34-ту річницю трагедії. (epa-EFE/Sergey Dolzhenko)
Білорусь. Демонстранти у Бресті протестують 26 квітня проти відкриття заводу з виробництва акумуляторів у цьому місті. (RFE/RL/Uladz Hrydzin)
2 Білорусь. Демонстранти у Бресті протестують 26 квітня проти відкриття заводу з виробництва акумуляторів у цьому місті. (RFE/RL/Uladz Hrydzin)
Подружжя з собакою на прогулянці у столиці Росії в період суворої ізоляції у зв&#39;язку коронавірусною пандемією. (epa-EFE/Serrgei Ilnitsky)
3 Подружжя з собакою на прогулянці у столиці Росії в період суворої ізоляції у зв'язку коронавірусною пандемією. (epa-EFE/Serrgei Ilnitsky)
Афганський чоботар під час дощу накриває себе захисною пластиковою плівкою під час карантину. Кабул, 28 квітня 2020 року. (AP/Rahmat Gul)
4 Афганський чоботар під час дощу накриває себе захисною пластиковою плівкою під час карантину. Кабул, 28 квітня 2020 року. (AP/Rahmat Gul)
Пакистанський хлопчик-мусульманин читає вірші з Корану в мечеті під час священного для мусульман місяця Рамадан у Карачі, 27 квітня 2020 року. (epa-EFE/Shahzaib Akber)
5 Пакистанський хлопчик-мусульманин читає вірші з Корану в мечеті під час священного для мусульман місяця Рамадан у Карачі, 27 квітня 2020 року. (epa-EFE/Shahzaib Akber)
Президент Куби Мігель Діас-Канель на екрані телевізора, коли він оголошує про спалах COVID-19 у Гавані. (AFP/Yamil Lage)
6 Президент Куби Мігель Діас-Канель на екрані телевізора, коли він оголошує про спалах COVID-19 у Гавані. (AFP/Yamil Lage)

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