Вибрані світлини: найкраща фотожурналістика світу

1 26 квітня у Києві чоловік у захисній масці і з букетом червоних квітів торкається одного з бюстів пам'ятника, присвяченого загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 34-ту річницю трагедії. (epa-EFE/Sergey Dolzhenko)