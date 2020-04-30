Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
toggle search input
toggle main navigation
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
пошук за словом...
РАДІО
ТБ
НОВИНИ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
СПОРТ
УКРАЇНА
СВІТ
ВСЕ ЗА ДОБУ
КОРОНАВІРУС
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
ДОНБАС
ВІЙНА
КРИМ
РУС
УКР
KTAT
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
НЬЮЗРУМ
ІСТОРІЇ З ЄВРОПИ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
М+
#ВУкраїні
#ВЄВРОПІ
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЄКТИ
КРИМСЬКІ САНКЦІЇ
РОЗКУРКУЛЕННЯ
1989: ЯК ПАДАВ КОМУНІЗМ НА СХОДІ ЄВРОПИ
ІНШЕ
БІЛЬШЕ
Радіо Свобода
Слухати прямий ефір
Новини
Наступні
10:00 - 10:03
Новини
11:00 - 11:03
Новини
12:00 - 12:03
Новини
ІНФО
Як слухати
РОЗКЛАД і ЗАПИС ПРОГРАМ
Радіо Свобода на SoundCloud
Донбас.Реалії на SoundCloud
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
30 квітня 2020, Київ 10:00
Фотогалереї
Вибрані світлини: найкраща фотожурналістика світу
30 квітня 2020, 08:30
Деякі з найкращих фотографій від журналістів Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та фотографів світових агенцій на 18-му тижні 2020 року. Інші фотогалереї можна подивитися у нашому
архіві фотогалерей
1
26 квітня у Києві чоловік у захисній масці і з букетом червоних квітів торкається одного з бюстів пам'ятника, присвяченого загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 34-ту річницю трагедії. (epa-EFE/Sergey Dolzhenko)
2
Білорусь. Демонстранти у Бресті протестують 26 квітня проти відкриття заводу з виробництва акумуляторів у цьому місті. (RFE/RL/Uladz Hrydzin)
3
Подружжя з собакою на прогулянці у столиці Росії в період суворої ізоляції у зв'язку коронавірусною пандемією. (epa-EFE/Serrgei Ilnitsky)
4
Афганський чоботар під час дощу накриває себе захисною пластиковою плівкою під час карантину. Кабул, 28 квітня 2020 року. (AP/Rahmat Gul)
5
Пакистанський хлопчик-мусульманин читає вірші з Корану в мечеті під час священного для мусульман місяця Рамадан у Карачі, 27 квітня 2020 року. (epa-EFE/Shahzaib Akber)
6
Президент Куби Мігель Діас-Канель на екрані телевізора, коли він оголошує про спалах COVID-19 у Гавані. (AFP/Yamil Lage)
Вибрані світлини: найкраща фотожурналістика світу
НА ЦЮ Ж ТЕМУ
Церкви, літаки і стадіони переробляють у тимчасові шпиталі для пацієнтів з COVID-19. Фотогалерея
Прислухатися до ВООЗ? Як живе Білорусь під час пандемії
Серп, молот, Сталін, Путін та Ісус: у Москві завершують будівництво собору «до 75 річниці перемоги» – фоторепортаж
Recommended
Підпишись зараз!
Радіо Свобода на Google News
Нагору
XS
SM
MD
LG