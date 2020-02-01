«Я навіть не встиг в пікет стати» – у Росії затримали активістів проти змін до Конституції

У російському Санкт-Петербурзі в суботу поліція затримала учасників акції проти внесення змін до Конституції Росії. Згідно з повідомленнями, вісьмох людей затримали на Сенатській площі, ще одного учасника на Невському проспекті, вже після завершення акції. Про план змінити Конституцію Росії Володимир Путін заявив 15 січня. Деякі оглядачі підозрюють, що конституційні зміни Путіна можуть допомогти 67-річному колишньому офіцеру КДБ утриматися при владі після закінчення його четвертого президентського терміну в 2024 році. (Відео проекту «Настоящее время»)