ВМС США заявили про «небезпечні маневри» іранських суден

ВМС США заявляють, що 11 суден іранського Корпусу вартових Ісламської революції здійснили «небезпечні маневри» біля кораблів США у Перській затоці.

За повідомленням військових США, американські кораблі проводили навчання у міжнародних водах під час інцидентів, що сталися 15 квітня. Одне з іранських суден пройшло на відстані близько 10 метрів від одного з американських кораблів, інше – за 50 метрів, йдеться в повідомленні.

За повідомленням ВМС США, кораблі вдалися до «дій, які вважалися доцільними, щоб уникнути зіткнення».

Американські військові наголосили, що іранські кораблі «маневрували у небезпечний і непрофесійний спосіб». За повідомленням, постраждалих внаслідок таких дій немає.

Інцидент стався через день після того, як невідомі піднялися на борт нафтового танкера під прапором Гонконгу поблизу Ормузької протоки.

Організація морської торгівлі Великої Британії заявила 14 квітня, що невідомі піднялися на судно, яке стояло на якорі недалеко від узбережжя Ірану в Оманському морі, але додала, що судно пізніше звільнили.