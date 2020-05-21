У Росію прибув гуманітарний вантаж з США із 50 апаратами ШВЛ 

Гуманітарний вантаж із США з 50-ма апаратами штучної вентиляції легень прибув військовим літаком 21 травня у Росію. Доставкою вантажу до Москви займалося Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке в 2012 році російська влада заборонила на своїй території країни, звинувативши USAID у спробі вплинути на політичні процеси в Росії.

«У часи кризи США і Росія повинні працювати разом, щоб рятувати життя», – прокоментувала прибуття вантажу речниця посольства США в Росії Ребекка Росс.

Вперше про можливе постачання американських апаратів ШВЛ до Росії в середині квітня заявив президент США Дональд Трамп. 16 травня стало відомо, що США повністю візьмуть на себе витрати з виробництва та доставки в Росію 200 апаратів ШВЛ, 50 з яких мають прибути в Москву 21 травня, а 150 – 26 травня.

1 квітня Кремль також відправив Вашингтону апарати ШВЛ. У Держдепартаменті повідомили, що США заплатили за вантаж, але не вказали суму. Москва називала цю поставку «допомогою». Згодом після виникнення пожеж у двох лікарнях в Росії, які пов’язували з апаратами ШВЛ, які зокрема, Москва передала США, у Вашинтоні заявили, що не використовували їх в американських лікарнях.