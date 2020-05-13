США заявляють, що не використовували апарати ШВЛ із Росії, пов’язані з пожежами

США не використовували апарати штучної вентиляції легень, які передала Росія для боротьби з COVID-19, повідомили у Федеральному агентстві з надзвичайних ситуацій (FEMA) 12 травня.

За словами речниці FEMA Джанет Монтезі, це такі ж моделі, через несправність яких, ймовірно, сталися дві пожежі в Росії. Монтезі заявила, що апарати не доправили до лікарень і зараз їх повертають федеральному уряду «з міркувань безпеки».

Машини були доставлені до Нью-Йорка і Нью-Джерсі, штатів США, які найбільше постраждали від коронавірусу, але «вирівнювання кривої захворюваності засвідчило, що ці вентилятори не потрібні», – сказала Монтезі.

Напередодні «Росздоровнагляд» почав перевірку апаратів штучної вентиляції легень, які застосовуються для лікування тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів, після двох пожеж із летальними наслідками, ймовірно, викликаними несправністю таких пристроїв.

У російському відомстві 12 травня зазначили, що почали перевіряти якість апаратів у лікарнях, де сталися пожежі. Цю заяву було озвучено незабаром після того, як у Санкт-Петербурзі вранці 12 травня в результаті пожежі загинули 5 пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ.

Російські ЗМІ пишуть, що апарати, про які йдеться, були виготовлені на Уральському приладобудівному заводі в місті Єкатеринбурзі. Напередодні в підмосковному Красногорську загинули 9 людей із хоспісу для літніх людей, декотрі з яких також були підключені до апаруту ШВЛ, ще кілька людей постраждали.

Апарати ШВЛ прибули у США на російському літаку з медичним обладнанням, призначеним для боротьби з коронавірусом. У Держдепартаменті США повідомили, що США заплатили за вантаж, але не вказали суму. Москва називала цю поставку «допомогою».