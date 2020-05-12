У Росії перевірять апарати ШВЛ після двох пожеж у лікарнях

«Росспоживнагляд» почав перевірку апаратів штучної вентиляції легень, які застосовуються для лікування тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів після двох пожеж із летальними наслідками, ймовірно, викликаними несправністю таких пристроїв.

У російському відомстві 12 травня зазначили, що почали перевіряти якість апаратів у лікарнях, де сталися пожежі. Цю заяву було озвучено незабаром після того, як у Санкт-Петербурзі вранці 12 травня в результаті пожежі загинули 5 пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ.

Російські ЗМІ пишуть, що апарати, про які йдеться, були виготовлені на Уральському приладобудівному заводі в місті Єкатеринбурзі.

Напередодні в підмосковному Красногорську загинули 9 людей із хоспісу для літніх людей, декотрі з яких також були підключені до апаруту ШВЛ, ще кілька людей постраждали.

На сьогодні в Росії зафіксовано 232 243 хворих на COVID-19, за минулу добу нових випадків побільшало на 10 899, від коронавірусної інфекції в країні померли 2116 людей.