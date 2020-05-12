У Росії «Росздоровнагляд» почав перевірку апаратів штучної вентиляції легень, які застосовуються для лікування тяжкого перебігу COVID-19 у пацієнтів, після двох пожеж із летальними наслідками, ймовірно, викликаними несправністю таких пристроїв. Цю заяву було озвучено незабаром після того, як у російському місті Санкт-Петербург вранці 12 травня в результаті пожежі загинули 5 пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ. Російські ЗМІ пишуть, що апарати, про які йдеться, були виготовлені на Уральському приладобудівному заводі в місті Єкатеринбурзі. Апарат ШВЛ був новим – використовувати його почали лише 2 травня. У самій лікарні заявили, що претензій до апаратів у них не було. Це вже другий подібний випадок за останній тиждень – 9 травня в Москві через пожежу в реанімаційному відділенні для хворих на COVID-19 загинула жінка, 300 осіб були евакуйовані. Тим часом, Уральський приладобудівний завод наразі зупинив поставки своїх виробів. (Відео Reuters)