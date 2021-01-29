У Бухаресті сталася пожежа в лікарні, де лікують хворих на COVID, 4 людини загинули

Влада Румунії повідомляє про загибель щонайменше чотирьох людей внаслідок пожежі в лікарні, де лікують хворих на COVID-19.

У Міністерстві внутрішніх справ країни 29 січня повідомили, що всі загиблі – пацієнти лікарні.

60 людей перевели до інших будівель лікарняного комплексу, а 44 – до інших лікарень Бухареста.

Пожежа спалахнула на першому поверсі близько 5-ї ранку за місцевим часом. За даними рятувальників, на той час у лікарні перебували близько 200 людей.

Причини займання наразі невідомі. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу.

У листопаді в румунському місті П’ятра-Нямц на північному сході країни жертвами пожежі у відділенні інтенсивної терапії стали 10 пацієнтів із COVID-19. У МОЗ країни тоді повідомили, що причиною пожежі могло стати коротке замикання в електропроводці.

В Румунії, одній із найбідніших країн Європейського союзу з населенням у 19 мільйонів людей, виявили понад 721 тисячу випадків COVID-19, 18100 людей загинули.