У Румунії через пожежу загинули 10 хворих на COVID-19

У румунському місті П’ятра-Нямц на північному сході країни жертвами пожежі у відділенні інтенсивної терапії стали 10 пацієнтів із COVID-19, кілька людей зазнали травм, повідомило Національне агентство з надзвичайних ситуацій.

Загиблі пацієнти перебували на штучній вентиляції легень, повідомила Румунська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

Важких опіків (40 відсотків поверхні шкіри) зазнав лікар, який намагався врятувати пацієнтів. Він був негайно доставлений до бухарестського госпіталю, де розглядається можливість його перевезення до військового госпіталю на території Бельгії.

Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару сказав журналістам, що шестеро пацієнтів, які вижили, будуть відправлені до міста Ясси, до спеціальної лікарні для пацієнтів із COVID-19. За словами міністра, причиною пожежі могло стати коротке замикання в електропроводці.