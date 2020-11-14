У Львові поліція заблокувала роботу ринків через карантин, який вирішила ігнорувати міська влада

У Львові поліція заблокувала роботу принаймні чотирьох ринків і одного торговельного центру, щоб не допустити порушень запровадженого рішенням уряду України так званого «карантину вихідного дня», яке львівська міська влада відмовилася виконувати.

Поліція Львівщини ще вдень висловила вдячність громадянам, які надають інформацію про недотримання протиепідемічних заходів, і закликала громадян і керівників суб’єктів господарювання неухильно виконувати вимоги «карантину вихідного дня», запровадженого урядом України до кінця листопада.

«Сьогодні, 14 листопада, станом на 11.00 до поліції Львівщини надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину. Правоохоронці реагують на усі такі повідомлення: проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни чи керівники суб’єктів господарювання не припиняють правопорушення, – притягують їх до передбаченої законодавством відповідальності, зокрема, складають адмінпротоколи за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – мовиться в повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

За даними львівського інтернет-видання Zaxid.net, ідеться щонайменше про чотири ринки: «Шувар», «Краківський», «Галицьке перехрестя», «Південний», а також торговельний центр на Сихові «Іскра». Поліцейські не перекривають входів до ринків, але стежать за торговцями, щоб ті не працювали, а тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують, повідомило видання.

У повідомленні додано без подальших подробиць, що станом на 14:00 ринок «Шувар» відновив повноцінну роботу, натомість ринки «Галицьке перехрестя» і «Південний» оголосили про закриття до понеділка.

станом на 14:00 ринок «Шувар» відновив повноцінну роботу. Натомість ринки «Галицьке перехрестя» та «Південний» оголосили про закриття до понеділка.

https://zaxid.net/news/

станом на 14:00 ринок «Шувар» відновив повноцінну роботу. Натомість ринки «Галицьке перехрестя» та «Південний» оголосили про закриття до понеділка.

https://zaxid.net/news/

станом на 14:00 ринок «Шувар» відновив повноцінну роботу. Натомість ринки «Галицьке перехрестя» та «Південний» оголосили про закриття до понеділка

https://zaxid.net/news/

станом на 14:00 ринок «Шувар» відновив повноцінну роботу. Натомість ринки «Галицьке перехрестя» та «Південний» оголосили про закриття до понеділка

https://zaxid.net/news/

Попереднього дня, 13 листопада, виконавчий комітет міської ради Львова, вочевидь відреагувавши на популярну назву нових обмежень як «карантину вихідного дня», ухвалив на час дії цих обмежень, наразі до 30 листопада, оголосити суботи й неділі вихідними днями, щоб, на думку мерії, таким чином мати підставу уникнути нових заборон.

Тим часом у рішенні уряду йдеться не про «вихідні» чи робочі дні, а конкретно про суботи й неділі.

У зв’язку з цим увечері 13 листопада міністр охорони здоров’я України Максим Степанов наголосив, що таке львівське рішення не дасть можливості обійти карантинні вимоги. «Вони б ще перейменували суботу і неділю, тому що у нас у постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка», – звернув він увагу в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов теж наголосив на цьому моменті рішення уряду, коментуючи те, що це рішення відмовилися виконувати не тільки у Львові, а й у низці інших міст. В ефірі телеканалу «Україна 24» 13 листопада він звернув увагу, що скасувати його місцева влада не може. «Я не розумію, як міські голови можуть це ігнорувати… Ця постанова не має ніякого стосунку до діяльності виконавчих органів місцевих рад. Яким іншим способом вони можуть впливати на сфери, на які вони не впливають, я не знаю», – сказав Немчінов.

Також того дня, 13 листопада, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді з керівниками областей наголошував, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку урядової постанови.

«У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України», – звернув увагу прем’єр-міністр.

Він також наголосив, що голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції і Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Нові протиепідемічні обмеження у зв’язку зі значним наростанням пандемії COVID-19 уряд України ухвалив 11 листопада. Цей так званий «карантин вихідного дня» запроваджується наразі на шість конкретних вихідних днів –14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада, і діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка – незалежно від того, чи були субота і неділя вихідними, чи ні.

Це рішення викликало акції протесту в Києві і ще низці українських міст.

Натомість Національна поліція України заявила, що має намір збільшити кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання.

Також необхідні для розгляду понад 25 тисяч підписів за лічені дні набрала петиція з вимогою скасувати «карантин вихідного дня» на сайті президента України, що була оприлюднена 10 листопада (на момент її переведення у у статус «очікує на розгляд» під нею було вже понад 28 тисяч підписів). Наразі не ясно, як ця петиція до президента може вплинути на згадані обмеження, які були запроваджені рішенням уряду.