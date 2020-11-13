Очільники кількох міст заявили, що не запровадять карантин вихідного дня, який оголосив уряд

Черкаська міська рада не запроваджуватиме карантин вихідного дня, який оголосив Кабінет міністрів. Про відповідне рішення орган міського самоврядування повідомив 13 листопада з посиланням на місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, не запроваджувати карантин нібито просили місцеві підприємці.

«Саме бізнес сплачує податки до бюджету, з яких потім утримують лікарні та інші бюджетні установи. Саме бізнес підтримав Черкаси під час першої хвилі коронавірусу, створивши антиковідний фонд і наповнюючи його. Ми просимо просто дати нам можливість працювати. Епідемія COVID-19 триватиме ще довго, і всім нам потрібно навчитися жити у цих умовах», – цитує пресслужба підприємця і депутата Черкаської міської ради Романа Дісканта.

Підприємців також підтримав міський голова Анатолій Бондаренко. Зрештою комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила рішення не запроваджувати в Черкасах карантину вихідного дня спочатку ухвалила комісія, а потім його затвердив виконавчий комітет.

Про схоже рішення повідомила Львівська міська рада, посилаючись на мера Львова Андрія Садового.

Садовий, своєю чергою, пояснив незгоду з новим форматом карантину його неефективністю.

«Люди, які працюють в медицині, розуміють, що воно не допоможе. Натомість нанести шкоду для малого та середнього бізнесу – може. Ми маємо чітку статистику – більше 50 тисяч львів’ян працюють у сфері малого та середнього бізнесу. Вони можуть попасти під ці обмеження, а це означає, що вони не зароблять, як мінімум, за вихідні 50 мільйонів гривень... Міська комісія ТЕБ і НС це рішення не акцептує. Ми у місті в суботу на неділю створюємо робочі групи у міській раді та будемо допомагати тим підприємцям, які вирішать все-таки працювати», – заявив Садовий.

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Міський голова Краматорська Андрій Панков оприлюднив фото звернення до прем’єр-міністра Денис Шмигаля щодо карантину вихідного дня, в якому місцева рада пропонує покласти рішення щодо його запровадження на місцеві комісії з питань ТЕБ і НС.

За словами Панкова, в його місті ця комісія «не прийматиме рішення про введення карантину «вихідного дня».

«На нашу думку, обмеження... не враховують суттєвої різниці між містами і мають бути переглянуті. Такі рішення мають прийматись виключно на місцях», – заявив мер.

Він додав, що в закладах громадського харчування, які, поміж інших, повинні закриватися на вихідні, не спостерігається скупчень відвідувачів, адже за пів року люди «прониклися загальною атмосферою карантину».

«Представники місцевої бізнес спільноти не раз казали – зараз питання не у прибутках. Головне – не допустити зупинки роботи підприємств, зберегти робочі місця. Підприємців та мешканців міста, у свою чергу, прошу посилено дотримуватись маскового режиму й соціальної дистанції, де би не були, в транспорті, магазині чи кафе. А якщо не маєте нагальної потреби, взагалі залишайтеся вдома», – нагадав Панков.

Своєю чергою Денис Шмигаль заявив на селекторній нараді, що в міських голів «немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень Уряду на території окремо взятої територіальної одиниці».

«Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних», — цитує Шмигаля пресслужба Кабінету міністрів.

Він додав, що голови обласних державних адміністрацій мають «скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів».

Уряд України 11 листопада запровадив карантин вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.