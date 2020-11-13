Півсотня юристів консультуватимуть підприємців Львова через запровадження карантину вихідного дня

50 юристів працюватимуть у центрі допомоги підприємництву Львова 14 листопада. Вони консультуватимуть представників бізнесу, якщо виникатимуть конфлікти між ними і правоохоронцями через запровадження карантину вихідного дня. Також завтра діятимуть мобільні групи, які виїжджатимуть на місця. Про це мер Львова Андрій Садовий заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Жодних рішень щодо локдауну для малого і середнього бізнесу міська комісія з надзвичайних ситуацій Львова не ухвалювала. Я закликаю правоохоронців, усіх урядників не займатися безчинствами і стати на сторону людей, які заробляють собі на кусок хліба. Тому що для Львова це 50 тисяч львів’ян, які працюють в малому і середньому бізнесі. Закликаю правоохоронців не встрявати в авантюру, яку члени уряди запропонували», – говорить міський голова Львова. Днями він заявляв, що Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабінету міністрів України про запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Тим часом у Львівській обласній державній адміністрації наголошують, що місцеві комісії не уповноважені ухвалювати рішення, оскільки діє постанова Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня.

«З 14 листопада, опівночі, вводиться карантин вихідного дня, жодних рішень обласної, міських, районних й чи міських районних із надзвичайних ситуацій не потрібно. Карантин вихідного дня виникає на підставі нормативного документу – постанови Кабміну. Коли підприємець буде порушувати постанову Кабміну, то працівники Національної поліції мають право оштрафувати. Це питання підприємців, як вони вирішать завтра. Для підприємців штраф 17 тисяч гривень і більше», – наголосив заступник голови Львівської обласної держадміністрації Тарас Грень.

Представники малого і середнього бізнесу днями протестували біля Львівської обласної адмінстрації з вимогою не запроваджувати карантин вихідного дня. Бо таке рішення знищить підприємницьку діяльність, люди залишаться без роботи.

Чимало підприємців заявляли, що вони проігнорують рішення Кабміну і працюватимуть, що готові вдатись до радикальних кроків.