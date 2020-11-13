У Києві виявлено рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу – Кличко

У Києві протягом минулої доби, 13 листопада, виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії – 1 083 людини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Померли 13 хворих. Усього за час пандемії від COVID-19 померли 938 киян.

На сьогодні в столиці вже 48 646 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Минулої доби захворіли: 595 жінок віком від 18 до 87 років; 422 чоловіки віком від 18 до 84 років; 27 дівчат від 1 місяця до 17 років і 39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років. Також захворів 61 медик.

«До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 92 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці ще 354 людей. Всього коронавірус подолали 18 333 мешканця Києва», – повідомив мер.

За його даними, найбільше нових інфікованих минулої доби виявили у Солом’янському (134), Деснянському (127) та Шевченківському (126) районах.

Станом на 13 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 512 тисяч людей. Від COVID-19 померли 9 317, одужали 233,8 тисячі.