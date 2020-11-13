США: низка штатів посилює карантинні обмеження на тлі рекордної захворюваності

Кілька штатів США розглядають посилення обмежень щодо коронавірусу, оскільки нові випадки заражень та госпіталізації сягнули рекордних показників.

Основні міста США, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско та Чикаго, приєднуються до дедалі більшої кількості штатів, які починають запроваджувати нові обмеження, в тому числі обмеження на соціальні зібрання та обмежені години роботи ресторанів та барів.

Мер Чикаго Лорі Лайтфут видала рекомендацію, в якій закликала жителів залишатися вдома і не приймати гостей протягом наступних 30 днів, в тому числі під час святкування Дня Подяки наприкінці листопада.

Губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер також закликала жителів уникати спілкування з іншими родинами під час Дня подяки.

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«Ми перебуваємо в найгіршій частині цієї пандемії на сьогоднішній день. Це момент, про який медичні експерти попереджали нас і якого боялися з самого початку», – сказала Вітмер на пресбрифінгу.

Тим часом шкільні заклади в Детройті, Індіанаполісі, Філадельфії та передмісті Міннеаполіса відмовляються від занять із особистою присутністю учнів.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що найбільша освітня система країни готується до можливого припинення навчання в класі, якщо рівень позитивності до COVID-19 підніметься вище 3% від нинішнього середнього показника за два дні на 2,6%.

Штати також дедалі більш серйозно ставляться до обов’язку носити маски. Вже 34 штати та округ Колумбія зараз вимагають закривати обличчя.

Очікується, що найближчими днями штат Вашингтон, Іллінойс, Нью-Мексико та Меріленд оголосять про нові обмеження.

Деякі губернатори не виключають чергового повного локдауну.

«Якщо в найближчі дні все не зміниться, ми швидко дійдемо до точки, коли залишиться лише якась форма обов’язкового замовлення до виконання наказу залишатися вдома», – сказав губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Притцкер.

12 листопада Сполучені Штати зафіксували рекордний показник: понад 150 тисяч виявлених хворих щодня, вже дев’ятий день поспіль перетинаючи межу в 100 тисяч. Кількість людей, госпіталізованих з COVID-19, подвоїлася за останні два тижні до 66 000.

За даними Проекту відстеження COVID-19, позитивний результат на хворобу виявляють цього тижня в одного з 378 жителів США. Експерти з охорони здоров’я прогнозують, що ситуація в північній півкулі погіршиться взимку.

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Наразі середньоденні показники смертності зростають до понад 1000 на день. Це значно нижче за піковий показник близько 2 200 смертей на день наприкінці квітня, що може відображати наявність кращих методів лікування.

Водночас комп’ютерне моделювання Інституту метрики та оцінки стану здоров’я Вашингтонського університету свідчить про те, що щоденна кількість смертей від COVID-19 у Сполучених Штатах може знову зрости до 2 200 в середині січня, при цьому загалом 439 000 життів можуть загинути до 1 березня, що майже вдвічі перевищує поточну кількість.

З прогресом і розробці вакцини проти COVID-19, медичні експерти закликають людей зберігати пильність, оскільки її остаточне затвердження й поширення може зайняти місяці.