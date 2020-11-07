США: керівник апарату Білого дому захворів на COVID-19 – ЗМІ

У США керівник апарату Білого дому Марк Медоуз отримав позитивний тест на коронавірусне захворювання COVID-19, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на представників адміністрації.

Медоуз, який минулого місяця заявив: «Ми не збираємося контролювати пандемію», подорожував із Трампом напередодні дня виборів і востаннє з’являвся на публіці 4 листопада в штабі Трампа.

На фото Медоуз був без маски в кімнаті з десятками працівників кампанії Трампа.

Білий дім відмовився коментувати діагноз Медоуза. Наразі невідомо, коли він заразився і на скільки серйозними є його симптоми.

Два тижні тому керівник апарату віцепрезидента США Майка Пенса й інші радники захворіли на COVID-19.

Трамп, перша леді Меланія Трамп, їхній син Беррон і низка представників Білого дому захворіли в жовтні.

У США загалом понад 236 тисяч людей померли від COVID-19, понад 1,2 мільйона – заразилися – згідно з даними Університету Джонса Гопкінса.