Коронавірус: країни Європи посилюють карантинні обмеження, у США закликали готуватися до «жорсткої зими»

Цього тижня низка країн Європи посилять карантинні обмеження через стрімке зростання кількості інфікованих коронавірусом.

В той час як у Європі загальна кількість випадків захворювання перевищила 10 мільйонів, провідний експерт США з інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі заявив на минулих вихідних, що Сполученим Штатам слід готуватися до «жорсткої зими».

Напередодні виборів 3 листопада президент США Дональд Трамп намагається переконати громадян, що Сполучені Штати «пройшли кризу» епідемії, в той час як країна переживає те, що можна охарактеризувати як третю хвилю пандемії. У США, де зафіксовано найбільше смертей від COVID-19, майже 231 тисяча, щодня фіксують близько 87 тисяч нових випадків. Кількість смертей та госпіталізацій також зростає у більшій частині країни.

У Європі оновлюють карантинні заходи, намагаючись приборкати епідемію. Наразі у Європі фіксують близько 240 тисяч нових випадків щодоби, а більше десятка європейських країн повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих.

З 30 листопада посилили карантинні заходи у Франції, Німеччина та Греція на місяць оголосили про частковий локдаун, який починається з 2 листопада. У цей же день посилять карантин у Бельгії. Пізніше цього тижня до часткового локдауну переходять Португалія та Австрія.

Локдаун, який почнеться 5 листопада, оголосили і у Великій Британії. Він триватиме місяць, хоч буде менш жорсткий, ніж навесні.

Серед інших країн, де посилюють карантинні заходи, – Італія, Іспанія та Польща.

Акції протесту проти нових обмежень відбулися у Іспанії та Італії. В останній, як пишуть місцеві дні, 2 листопада мають оголосити про нові карантинні заходи.

Тим часом керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєс заявив, що йде на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 2 листопада у світі виявили понад 46,5 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31 мільйон.