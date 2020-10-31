У Греції на місяць закриють ресторани та запровадять комендантську годину

У Греції на місяць запроваджують нічну комендантську годину та закриють ресторани і бари у густонаселених районах країни, щоб стримати поширення пандемії коронавірусу. Про це 31 жовтня заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, повідомляє агентство Reuters.

У Греції виявили менше випадків COVID-19, ніж в інших країнах Європи, однак з початку жовтня спостерігається зростання щоденної кількості інфікованих.

Анонсовані заходи набудуть чинності 3 листопада.

Суворий локдаун цього тижня оголосили у Франції та Німеччині.