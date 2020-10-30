COVID-19: в Україні нові рекордні числа нових захворілих і померлих

За даними станом на ранок 30 жовтня, в Україні за попередню добу захворіло на COVID-19 і померло від цієї хвороби рекордне число людей.

За даними Системи моніторингу поширення коронавірусної епідемії апарату РНБО, за 29 жовтня на COVID-19 захворіли ще 8 312 людей, іще 173 від цього захворювання померли. Видужали протягом того дня 3 394 пацієнти.

Найбільше нових хворих цього разу в Києві (741), далі за цим показником ідуть Харківська (659), Хмельницька (521), Одеська (493), Донецька (466) і Львівська (425) області.

Ці дані, як і раніше, не охоплюють ситуацію на окупованих територіях Донбасу і Криму.

Загалом у світі на ранок 30 жовтня, за даними Університету Джонза Гопкінза у США, вже понад 45 мільйонів зареєстрованих випадків COVID-19 від початку пандемії, понад 1 мільйон 181 тисяча померли, понад 30,3 мільйона видужали.