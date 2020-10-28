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29 жовтня 2020, Київ 00:50
Новини | Міжнародні

Франція повертається до жорсткого локдауну

Макрон оголосив про посилення карантинних заходів

Франція посилює карантинні заходи через новий спалах пандемії коронавірусу – з 30 жовтня країна повертається до режиму самоізоляції. Про це заявив президент Емманюель Макрон у своєму зверненні до нації 28 жовтня.

Всіх, хто в’їжджає з-за кордону зобов’яжуть проходити тестування на коронавірус. Виїзд за межі домашнього регіону заборонять. З будинку можна буде виходити тільки на роботу, до лікаря, за продуктами або на коротку прогулянку.

Обмежувальні заходи триватимуть як мінімум до 2 грудня, але раз у два тижні уряд планує переглядати їх у бік пом’якшення або посилення.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Франції станом на 28 жовтня виявили майже 1,3 мільйона інфікованих коронавірусом. Померли 35 820 людей, одужали 118 тисяч.

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