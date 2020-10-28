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28 жовтня 2020, Київ 15:42
Новини | Коронавірус

З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у Києві, 8 шкіл залишаться на карантині – Кличко

Після виборів у всіх школах міста, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію, запевняють у мерії

Із четверга, 29 жовтня, у школах Києва поновлюється навчання після осінніх канікул, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Із 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів у 186 школах Києва – через захворювання педагогів і учнів», – сказав Кличко.

Він додав, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію.

«Тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах, чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання», – сказав Кличко.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.

12 жовтня відомство рекомендувало закладам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

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