З 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у Києві, 8 шкіл залишаться на карантині – Кличко

Із четверга, 29 жовтня, у школах Києва поновлюється навчання після осінніх канікул, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Із 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів у 186 школах Києва – через захворювання педагогів і учнів», – сказав Кличко.

Він додав, що після виборів у всіх школах міста, де були розташовані дільниці, здійснили дезінфекцію.

«Тримаємо ситуацію на контролі і оперативно ухвалюємо рішення щодо карантину в окремих школах, чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання», – сказав Кличко.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.

12 жовтня відомство рекомендувало закладам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.