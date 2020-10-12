МОН радить закладам вищої та технічної освіти перейти на дистанційне навчання до 15 листопада

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада. Про це МОН заявило 12 жовтня.

За повідомленням, міністерство розіслало керівникам навчальних закладів листи з відповідними рекомендаціями через погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

«Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі із специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких вони перебувають», – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

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МОН також родить вищим навчальним закладам звільнити гуртожитки від студентів через неможливість «гарантувати безпечні для здоров’я умови масового перебування здобувачів освіти». Але додає, що такий виїзд не може бути примусовим та має враховувати «максимально безпечні умови переміщення здобувачів освіти».

«З метою створення безпечних умов проживання здобувачів освіти в гуртожитках у вказаний період заклад освіти може ухвалити рішення щодо обмеження відвідування гуртожитків сторонніми особами. Виняток становлять окремі приміщення закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, що визначені як виборчі дільниці для організації голосування виборців за місцем їх проживання на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року», – уточнюють у міністерстві.

11 жовтня Міністерство освіти і науки України запропонувало встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.

За добу 11 жовтня в Україні виявили 4 420 нових випадків COVID-19. Загалом в Україні підтвердили майже 265 з половиною тисяч випадків COVID-19. Померли 5 015 людей, одужали – 114 410.