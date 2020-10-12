У Харкові через пандемію хочуть змінити графік руху поїздів метро

У харківському метрополітені через пандемію коронавірусу скоротять інтервал між поїздами. Відповідне розпорядження керівнику «Харківського метрополітену» 12 жовтня дала міська влада.

«Ви повинні розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом, щоб люди не скупчувалися на платформах. Також ми надішлемо звернення до поліції, щоб вони жорстко контролювали вхід пасажирів у метрополітен, трамваї, тролейбуси і автобуси тільки в масках. У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус, ми посилюємо протиепідемічні заходи на території міста і будемо домагатися суворого дотримання маскового режиму і соціальної дистанції», – зазначив перший віце-мер Харкова Ігор Терехов.

Він наголосив, що влада не збирається зупиняти метрополітен через епідемію.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Харківській області від початку пандемії виявили 25 186 хворих на COVID-19, 741 – минулої доби. Померли 414 людей, 5 111 одужали.