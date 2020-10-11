У Києві, Одесі, Маріуполі підготуються до розгортання великих інфекційних госпіталів – голова комітету Ради

У Києві, Одесі й Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі, повідомив у фейсбуці Михайло Радуцький, депутат із фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування.

За його словами, таке рішення ухвалили на нараді в президента.

«Закуповується все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні. Госпіталі плануємо розміщувати в наявних великих приміщеннях – у Києві це може бути Палац спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові», – написав Радуцький у фейсбуці 11 жовтня.

За його словами, також президент доручив готувати відомчі лікарні й заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19, що дасть змогу «значно» збільшити кількість ліжкомісць.

«Залучаємо інтернів і студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу», – додав Радуцький.

Крім того, за його словами, МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів із 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць із хворими на коронавірус подачею кисню – для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн, додав депутат.

Як повідомив Радуцький, Верховній Раді пропонують розглянути зміни до закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок.

У регіонах, що увійшли до «червоної» і «помаранчевої» зони за поширенням COVID-19, запроваджують обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів.

«З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові «гулянки» у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони «крізь пальці» влада більше не збирається», – сказав Радуцький.

Від понеділка, 12 жовтня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, Київ знову повертається у «помаранчеву» зону. До «червоної» зони потрапляють два міста: Канів Черкаської області і Суми.

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, в Україні виявили 4 768 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом станом на ранок 11 жовтня в Україні підтвердили понад 261 тисячу випадків COVID-19. Померли 4 972 людини, одужали – 113 507.