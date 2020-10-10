Ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі «критична» – представник омбудсмана

Ситуація в окупованих частинах Донецької та Луганської областей є критичною, повідомив представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський 10 жовтня.

За його словами, співробітники Офісу Омбудсмана України продовжують збирати інформацію про порушення прав людини в ОРДЛО.

«Ситуація на тимчасовоокупованій території Луганської та Донецької областей критична. Лікарні в ОРДЛО переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи, такі як – соціальна дистанція, масковий режим та інше, не діють», – стверджує Лисянський.

Він звертає увагу на те, що підконтрольні Росії бойовики, попри пандемію, проводять масові заходи на окупованій територій, чисельність яких може перевищувати сотню людей.

«Наразі, в ОРДЛО ставлять три діагнози: ГРВІ, пневмонія, коронавірус. Людей з першими двома діагнозами відправляють по домівках, та справжню кількість хворих на коронавірус окупанти замовчують», – зазначає представник уповноваженої з прав людини.

Читайте також: Всю ніч мама просиділа на стільці поруч із виходом з відділення – дочка померлої від пневмонії в Луганську

Лисянський також зазначає, що бойовики не припиняють незаконну видачу російських «паспортів» жителям окупованих територій, тим самим ставлячи під загрозу здоров’я та життя цивільних людей.

«Офіційно» відомо про понад 6 тисяч випадків COVID19 з початку пандемії, з них – 298 летальних на окупованій частині Донбасу. За словами місцевих жителів, у картки людям записують будь-які діагнози, крім коронавірусу.