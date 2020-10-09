Випалена земля Луганщини та правда про вірус в ОРДЛО. Тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Рятувальники перемогли страшні пожежі на Луганщині. 9 жовтня вони погасили усі осередки, що зайнялися 30 та 1 жовтня. Підсумки: 11 загиблих, 20 тисяч гектарів вигорілої землі, будинків і лісів. Штаб ООС вважає, що підпали були диверсією російських гібридних сил. Прокуратура розслідує порушення пожежної безпеки. Чому повірити у збіг обставин важко? Читайте в інтерв’ю з тими, хто перебуває найближче до події.

Страшні та правдиві історії людей, які померли в окупації з симптомами, подібними до COVID-19, читайте тут. Там лікарі ставлять більшості респіраторних хворих діагноз «вірусна пневмонія»: без конкретизації, від якого саме вірусу. Це недивно, адже тести в ОРДЛО – рідкісне явище. Пацієнти помирають від нестачі необхідного лікування, препаратів і просто ліжок у лікарнях, розповідають очевидці.

Окупаційна адміністрація терміново повертає на підконтрольну їй територію карантин: досі люди почувалися дуже розслабленими, практично ніхто не носив (та й не вимагав) масок. Зараз ЗМІ угруповання «ДНР» закликають до порядку і лякають штрафами, а «ЛНР» відмовчується: тут основному телеканалу навіть заборонено називати COVID «ковідом»: вже півроку як жителі Луганська чують лише словосполучення «інфекція нового типу».

Тим часом частина підконтрольної Україні Донеччини і Луганщини переведена до помаранчевої карантинної зони: що змінюється для людей?

Напередодні місцевих виборів в Україні Віктор Медведчук знову зустрівся з Володимиром Путіним. На прохання лідера ОПЗЖ Путін пообіцяв поставити в Україну російську вакцину від коронавірусу «Спутник-V», якщо «офіційна влада України відповідним чином сформулює свої запити». Що це було? Розбираємось в ефірі:

Разом відстоювали Дружківку від російського наступу, а тепер одне одного знімають з місцевих виборів: на Донеччини представник одного канидата намагався анулювати рєстрацію суперниці у тервиборчкомі. Обоє знані місцеві активісти. Що ж сталось?

Лише 7% жителів ОРДЛО станом на зараз отримали російські паспорти. Хоча Росія проводить потужну пропаганду на окупованих територіях. Чому є підстави вважати, що паспортизація окупованого Донбасу застопорилась?

Дітям на окупованих територіях, попри потужну пропаганду, спрямовану на них, нецікава агресія, «бандерівці» та героїзація бойовиків. Чому ми так вирішили? А ви зазирніть у їхній Тік-Ток.

Цікавий приклад для внутрішньо переміщених осіб: переселенець відсудив виплати з інвалідності за шість років війни. Його позбавили грошей, бо не міг дістати усі довідки з окупованої території. Як він це зробив, і чи можна повторити? Читайте в репортажі.

Ми продовжуємо розповідати, хто претендує на посади мерів у містах Донбасу. Тут про Бахмут, Костянтинівку і Дружківку, а трохи раніше було про Краматорськ і Слов’янськ.

І наостанок зазирніть у цей красивий репортаж про… зубний кабінет. Це волонтерська стоматологія, яка 5 років працює неподалік від лінії фронту, лікуючи і воїнів, і місцевих. І там справді красиво!

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