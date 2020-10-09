На Луганщині догасили страшні пожежі. Але вже запалали нові: пожежне авто підірвалось на міні

Рятувальники і військові подолали надзвичайно складні лісові пожежі, що вирували у Луганській області з 30 вересня. Ранок 9 жовтня, вперше за ці десять днів, почався з повідомлення: всі ці осередки ліквідовані.

Вогонь пройшов приблизно 20 тисяч гектарів. Загинули 11 місцевих жителів і троє військових (вони підірвалися на мінах під час гасіння). Понад сотню людей евакуювали з сіл, які палали. Багато будинків згоріли дощенту. Штаб ООС вважає, що підпали були диверсією російських гібридних сил. Прокуратура розслідує порушення пожежної безпеки. Власну думку ви можете скласти з інфографіки вище.

Але поряд із перемогою рятувальників над великим вогнем уже запалали нові ділянки. У четвер в області сталось 44 займання, чотири з яких переросли в пожежі. І в одній із таких у п'ятницю вранці сталась трагедія. Пожежний автомобіль ДСНС наїхав на міну. Рятувальник і двоє лісників зазнали важких поранення. На фото видно, що вщент розбита вибухом саме кабіна.

На Луганщині вже понад місяць не було дощу, і поки він не прогнозується. У той час як у центрі і на заході українці вже перейшли на осінній одяг, на Донбасі у жовтні можна було побачити навіть людей у шортах. Сєвєродонецьк, який лише кілька днів живе без диму та смогу, понад усе чекає дощу.