(Друкуємо мовою оригіналу)

Более 30 лет Бахмутом руководит один человек. Сменит ли его нотариус от ОПЗЖ? Кто победит в Дружковке – учитель или антигерой сайта «Миротворец»? И кто выиграет в Константиновке: адвокат, предприниматель или владелец золотых монет?

Бахмут

В Бахмуте двое главных претендентов на победу в выборах.

Алексей Рева – самовыдвиженец. Он руководит городом с 1990 года.

Комментируя 15 апреля 2014 года то, что на городском совете установили флаг группировки «ДНР», Рева сказал: «Я никому не сдавал и ничего сдавать не буду… Для вас принципиальный этот флаг – или спокойствие в городе? Вот я за это».

По информации СМИ, после разговора с главарем российских гибридных сил Игорем Безлером, Рева вынужден был покинуть город.

В 2017 году суд признал Алексея Реву виновным в конфликте интересов, объявил устное замечание и освободил от ответственности по малозначительности содеянного.

Алексей Рева задекларировал гладкоствольное ружье и карабин, 11 тысяч долларов, 300 тысяч гривен на банковском счете.

У жены Ревы, Елены, по декларации более 3 миллионов гривен зарплаты на предприятии «Деми». Владеет этим предприятием сын Алексея Ревы – Дмитрий.

А еще жена кандидата в мэры имеет 300 тысяч гривен процентов, почти 5 миллионов гривен на банковских счетах, а также – 800 тысяч гривен, 15 тысяч долларов и 5 тысяч евро наличными.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

Валерий Слесарев – кандидат от ОПЗЖ. Он частный нотариус и депутат горсовета Бахмута.

«Пришло время менять власть, ломать монархическую систему правления городом. Мы больше не хотим, чтобы нами помыкали еще много лет», – заявил Слесарев, намекая на многолетнее правление Алексея Ревы.

В 2018 году Слесарев предоставил подарки для людей с инвалидностью, которые участвовали в чемпионате области по шахматам.

В 2018 году Слесарев инициировал социальный проект для воспитанников детских садов «Кольори дитинства».

Вначале пандемии коронавируса Валерий Слесарев, по информации СМИ, привез в Бахмут первые тесты, купил маски, Для лаборатории в Славянске привез специальные пробирки.

Кроме Ревы и Слесарева, на должность городского головы Бахмута претендуют еще семь человек.

Константиновка

В Константиновке наметилась тройка лидеров.

Олег Азаров – кандидат от ОПЗЖ.

На странице в фейсбуке – открытки с иконами, фото и видео с Натальей Королевской. Первая публикация датирована 5 августа этого года. Азаров говорит , что занимался греко-римской борьбой.

По информации YouControl, Олег Азаров руководит адвокатским бюро в Константиновке.

Городскую власть кандидат называет «неэффективной и коррумпированной».

Александр Кулик – самовыдвиженец, предприниматель.

Один из слоганов его кампании – «Клік на Кулік».

На плакатах Кулика есть надпись: «Команда Бориса Колесникова». Сам Борис Колесников, вице-премьер времен президентства Виктора Януковича, заявил: «Из тех, кого я знаю в Константиновке, я доверяю Александру Кулику. Я знаю, что этот человек «сделал себя сам» и нужно считаться с его достижениями».

Компания «Элит-стекло», в списке основателей которой есть Александр Кулик, занимается обустройством в Константиновке индустриального парка «Техносити».

Кулик говорит, что на территории индустриального парка будет завод по производству бетона, керамические производства и комплекс по переработке мусора.

Сергей Чертков – самовыдвиженец.

Чертков учился в Лондоне, управлял государственным химическим заводом в Константиновке с 2006 по 2012 год. А в 2016 году этот завод стал банкротом.

На сайте ЦИК Черткова представили как замдиректора ООО «Олав». Основной вид деятельности – оптовая торговля химическими продуктами.

Также Сергей Чертков руководил Константиновской РГА. Его люстрировал в 2014 году президент Петр Порошенко.

В 2019 году Сергей Чертков задекларировал земельный участок и дом в Донецке, а также офис и квартиру в Донецке как собственность жены Алины.

Еще в его собственности есть часы BREGEUT и 13 коллекционных золотых монет.

Также на кресло мэра Константиновки претендуют еще 12 кандидатов.

Дружковка

В Дружковке наметилась оппозиция между кандидатом от патриотических сил и от ОПЗЖ.

Виктор Баштовой – самовыдвиженец. Он депутат городского совета и руководитель Дружковского профессионального колледжа ДГМА.

В 2015 году Баштовой уже участвовал в выборах мэра от Радикальной партии.

Кандидат в мэры – активный участник местных патриотических мероприятий.

Вот что говорил Виктор Баштовой в интервью в 2016 году: «Все те люди, которые были замешаны в сепаратизме, Гнатенко номер один (теперь – народный депутат Украины – ред.), должны покаяться, должны рассказать. Потому что зло не должно проходить безнаказанно, потому что сейчас граница, не дай Бог, сдвинется в одну сторону и они снова начнут вывешивать флаги «Новороссии».

Владимир Григоренко – кандидат от ОПЗЖ. Сейчас Григоренко – секретарь городского совета Дружковки.

Информация о нем есть на сайте «Миротворец».

На видео «последнего звонка» в 2014 году Григоренко говорит: «11-го числа мы сделали свой выбор (11 мая боевики российских гибридных сил провели так называемый «референдум» – ред.). Этот путь будем идти и дальше».

В приговоре суда Дружковки по одному из дел времен «русской весны» также речь идет о том, что Григоренко входил в инициативную группу по созданию и проведению незаконного «референдума».

Всего на на пост городского головы Дружковки претендуют шестеро кандидатов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)