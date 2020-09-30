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Менеджеры крупных предприятий, бывшие банкиры, общественные деятели, антигерои сайта «Миротворец», а также люди разных профессий и занятий. Радио Донбасс.Реалии начинает цикл материалов о претендентах на должности городских голов в Донецкой и Луганской областях. Первый материал – о самых известных кандидат на мэрские кресла Славянска и Краматорска.

Славянск

На должность городского головы Славянска претендуют шестеро кандидатов.

Неля Штепа

Неля Штепа – кандидат на должность городского головы Славянска от политической партии «Партія миру та розвитку». Она стала городским головой Славянска в 2010 году.

По событиям весны 2014 года Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Вину Неля Штепа отрицает. Суд по ее делу продолжается.

Она известна фразой о боевиках российских гибридных сил: «Это наши донбасские ребята».

На камеру российских пропагандистов благодарила президента России Владимира Путина и просила его «войти в этот город (Славянск – ред.)»

9 мая 2014 года Неля Штепа говорила о том, что надо идти на так называемый «референдум».

Свои действия и заявления Неля Штепа объясняет, в основном, указаниями высшего руководства страны, а еще тем, что была в плену у боевиков, ее шантажировали безопасностью родственников и избивали.

Относительно Штепы открыли новое уголовное производство по убийству 13 апреля 2014 года бойца спецподразделения СБУ Геннадия Биличенко.

Во время каденции Нели Штепы 22 октября 2012 в Славянске открыли обновленный вокзал. По информации издания «Остров», на ремонт потратили 52 млн. грн. В «Укрзалізниці» тогда сказали, что использовали свои и кредитные деньги, не привлекая гривны из государственного бюджета.

На открытии вокзала был и сын тогдашнего главы правительства Николая Азарова – Алексей. Алексей Азаров баллотировался в парламент от округа с центром в Славянске.

Троллейбусы. В октябре 2012 года в Славянске появились 5 новых троллейбусов. В них катались Неля Штепа и Алексей Азаров. Троллейбусы для Донецка купили при подготовке к Евро-2012. В коммунальную собственность Славянска их передал Донецкий горсовет.

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«Зеленые инвестиции». В 2012 году в Славянске начались масштабные ремонты школ и детсадов. Как сообщал сайт горсовета, капитальные ремонты запланировали для 5 школ и 3 детсадов. Во время ремонтов школы посещал кандидат в народные депутаты Алексей Азаров. А деньги по программе «Зеленые инвестиции» Украина получила от Японии и Испании.

Реконструкция очистных сооружений. При Неле Штепе начали реконструировать очистные сооружения между Краматорском и Славянском. Реконструкцию прервали из-за оккупации Славянска российскими гибридными силами. На документацию деньги дали из городского бюджета, на реконструкцию – из областного.

В 2011 году Неля Штепа попала в рейтинг врагов прессы НСЖУ.

Парад вышиванок. В 2013 году в Киеве делегация из Славянска во главе с Нелей Штепой выиграла главный кубок фестиваля «Парад вышиванок».

Праздники и феерверки. При Неле Штепе горожане запомнили разные шоу и праздники. Например, в новогоднем шоу в 2011 году людям показали «обрушение» здания горсовета и вертолет, похожий на штурмовой. Через три года эти картинки станут пророческими.

По решению Европейского суда по правам человека Украина выплатила Неле Штепе 3600 евро компенсации. В ЕСПЛ посчитали, что Украина нарушила право Штепы на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливый суд.

Ольга Алтунина

Ольга Алтунина – кандидат на должность городского головы Славянска от политической партии «Слуга народа».

Ольгу Алтунину избрали депутатом Славянского городского совета в 2015 году.

Ольга Алтунина инициировала с 2018 года работу проекта «Бюджет участия»: на деньги городского бюджета победители голосования делают проекты по благоустройству города.

При финансовой поддержке ООН реализовала идею мобильного приложения «Smart місто». С помощью приложения можно следить за жизнью города и взаимодействовать с властями.

Павел Придворов

Павел Придворов – кандидат на должность городского головы Славянска от политической партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Придворов – депутат Славянского горсовета, глава правления ЧАО «Славянский машиностроительный завод». В 2010 году его выбрали местным депутатом от «Партии регионов».

С конца августа по начало октября 2014 года был секретарем городского совета и и.о. городского головы Славянска.

Материалы о Придворове есть на сайте «Миротворец». По данным «Миротворца», он голосовал за проведение так называемого «референдума», создание «народной дружины» и назначение одного из главарей боевиков российских гибридных сил Вячеслава Пономарева «председателем исполкома».

Соседи судились с Придворовым из-за капитального гаража, который депутат строил во дворе рядом с многоэтажными домами.

В 2019 года на митинге перед выборами в парламент, стоя рядом с Натальей Королевской и Нелей Штепой, Придворов говорил о «кровавой гражданской войне, когда брат убивает брата».

Вадим Лях

Вадим Лях – кандидат на должность городского головы Славянска от политической партии «Оппозиционный блок».

Лях с 2010 года депутат городского совета от Партии Регионов. С 2015 года – городской голова Славянска. Лозунг прошлой мэрской кампании Ляха: «Любить Славянск, как Неля».

На сайте YouControl Вадим Лях значится как уполномоченное лицо Славянской городской организации всеукраинской молодежной общественной организации «Молодые регионы» – это молодежное крыло «Партии регионов».

Во времена Майдана участвовал с Нелей Штепой и делегацией из Славянска в акции в поддержку Виктора Януковича.

Материалы о Ляхе есть на сайте «Миротворец». По данным «Миротворца», он голосовал за проведение так называемого «референдума», создание «народной дружины» и назначение одного из главарей боевиков российских гибридных сил Вячеслава Пономарева «председателем исполкома».

Французские журналисты в оккупированном российскими гибридными силами Славянске сняли, как Лях здоровается за руку с так называемым «народным мэром» Вячеславом Пономаревым.

В октябре 2014 года у Ляха в доме силовики провели обыск. Нашли 2 гранаты и 20 патронов к автомату.

В суде Вадим Лях отрицал, что хранил в доме боеприпасы. В полиции Бахмута Радио Донбасс.Реалии сообщили, что уголовное производство по этому делу закрыли 9 декабря 2014 года на основании статьи 284 ч.1 п. 3 уголовного КПК Украины: «не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности в суде и исчерпаны возможности их получить».

В декабре 2016 году при каденции Вадима Ляха начались строительные работы в городском парке «Шелковичный». Деньги давали USAID, город и область. В 2019 году полиция занялась расследованием злоупотреблений при реконструкции парка.

В каденцию Ляха обустроили пляж на озере Вейсовое. Деньги давали городской и государственный бюджеты. Суд установил, что на актах принятых работ по пляжу лицо, которое осуществляло технадзор за работами, подделало подписи. Потом по этим актам подрядчик получал деньги. Подсудимого освободили от ответственности в связи с «действенным покаянием».

При каденции Ляха так и не реконструировали дома по проекту Евросоюза «Жилье для переселенцев». Сам проект начал работать до каденции Вадима Ляха.

В 2018 году в Славянске открыли новый Центр предоставления админуслуг. Его обустроили за деньги ПРООН и городского бюджета.

Весной этого года за деньги Европейского инвестиционного банка в Славянске начали реконструировать общежитие на 134 комнаты для переселенцев.

В этом году город купил (http://www.slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=26878) пять новых троллейбусов для восстановления маршрута № 5. В Славянск приехали пока две машины. Остальные три – в процессе сборки.

Также, по информации ЦИК, на должность городского головы Славянска претендуют самовыдвиженец Евгений Недосека и Андрей Секлецов от политической партии «Наш край».

Краматорск

На должность городского головы Краматорска – 11 претендентов.

Андрей Панков

Андрей Панков – кандидат на должность городского головы Краматорска, самовыдвиженец.

С 2015 года – городской голова Краматорска. До этого работал в банках и был заместителем городского головы.

При каденции Панкова за деньги Евросоюза в Краматорске (в отличие от Славянска) выполнили проект «Жилье для переселенцев»: капитально отремонтировали 3 общежития. В два дома уже заселили людей.

При Панкове в Краматорске реконструировали центральную площадь Мира.

Также за деньги городского и государственного бюджета капитально отремонтировали хирургическое отделение городской больницы № 1.

В 2019 году город купил 9 новых троллейбусов, появился новый маршрут.

В Краматорске начали ремонтировать тротуары. В этом году из бюджета города дали на это 34 миллиона гривен.

Александр Гончаренко

Александр Гончаренко – кандидат на должность городского головы Краматорска, самовыдвиженец.

Гончаренко руководит постоянной комиссией по вопросам социально-экономического развития, планирования, бюджета, финансов, внешнеэкономической деятельности Краматорского горсовета. А еще он – директор по маркетингу и сбыту предприятия «Энергомашспецсталь». Максим Ефимов, народный депутат и президент этого предприятия, был соперником Андрея Панкова на выборах в 2015 году. А еще Александр Гончаренко – помощник-консультант нардепа Ефимова на общественных началах.

9 июля в Фейсбуке Гончаренко поинтересовался мнением горожан о мини-ГЭС в Краматорске.

А еще он обратился в прокуратуру по поводу незаконного игорного бизнеса.

В публикациях СМИ Краматорска Александр Гончаренко часто упоминается в связи с поселком Ясногорка. Например, в этом году на 1 сентября вручил школьникам подарки. Или оплатил проезд и проживание в Одессе для 11-классников ясногорской школы.

А еще Гончаренко вместе с доктором Комаровским обсуждает развитие медицины Краматорска.

В почтовые ящики горожан разбросали листовки, в которых Александра Гончаренко обвинили в «крышевании» наркобизнеса. В ответ Гончаренко обвинил городские власти в «чернухе» и нежелании бороться с наркоманией.

Еще на должность городского головы Краматорска претендуют самовыдвиженцы Алексей Галан, Иван Заиченко, Яна Масло, Владимир Милаш, Александр Охременко, Юрий Савченко, Владимир Шеховцов, а также Владимир Ржавский от политической партии «За майбутнє» и Юрий Трембач от политической партии «Демократична сокира».

Сами местные выборы состоятся 25 октября.

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