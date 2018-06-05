95 переселенцев в Краматорске получили новое жилье. Здесь реконструировали старое коммунальное общежитие, и теперь в нем 32 отдельные квартиры. Деньги на этот проект выделили в Евросоюзе еще в 2015-м году. Работы затянулись, а в Славянске вообще прекратились. Власти говорят, что одно общежитие, конечно, проблему жилья для переселенцев не решит, и рассчитывают на дальнейшую помощь из заграницы.

32 квартиры для переселенцев обустроили в здании старого коммунального общежития в старой части Краматорска. Жилье здесь получили многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями и другие льготные категории из числа внутренне перемещенных лиц. Одной из первых ключи от квартиры получила многодетная семья Иванеевых из Макеевки. В Краматорск они перебрались еще в 2015 году и арендовали недорогое скромное жилье. Теперь в их распоряжении двухкомнатная квартира со всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

По сравнению с предыдущей съемной квартирой, здесь намного лучше

«Мы снимали квартиру с очень советскими условиями, мягко говоря, поэтому, по сравнению с предыдущей съемной квартирой, здесь намного лучше, уютней. Естественно, что чего-то не хватает, но это со временем можно будет приобрести, как-то обустроиться», – говорит переселенка из Макеевки Ирина Иванеева.

Женщина счастлива. Теперь ее дети смогут жить в нормальных условиях и полноценно развиваться. При этом, как только появится возможность вернуться домой, Ирина без колебаний вернет свою временную квартиру Краматорску.

Здесь жизнь, а там застой какой-то

«Разницу я вижу между тем, что там, и тем, что здесь. Как по мне, здесь жизнь, а там застой какой-то. Ну, это мое такое мнение. Если вернется Украина, мы, конечно, тоже вернемся», – говорит переселенка.

Бывшая дончанка Светлана Лазарева потеряла мужа после очередного артобстрела. Теперь вместе с братом-инвалидом живет в Краматорске. Женщина не скрывает своей радости от нового полученного жилья.

«У нас: у меня и у него будет отдельная кровать с матрасом. У нас будет холодильник. Там у нас ничего нет. Будет бойлер с горячей водой. В общем, стулья, столы… Это – песня!» – радуется пенсионерка.

Всего в бывшем общежитии 25 однокомнатных и 7 двухкомнатных квартир. Реконструкция здания заняла три года и обошлась в 364 тысячи евро. Деньги на это выделили в Представительстве Евросоюза в Украине. Дипломаты говорят, что такими проектами демонстрируют Украине свою поддержку.

Это показывает солидарность Евросоюза с Донецкой областью

«Это показывает солидарность Евросоюза с Донецкой областью в желаниях помочь пострадавшим от конфликта. Для ЕС это один из многих проектов, который мы поддерживаем в Донецкой и Луганской областях. Я имею ввиду восстановление моста в Северодонецке, системы водоснабжения в Кременной, создание центра предоставления медицинских услуг в Мариуполе и многие другие», – рассказывает руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот.

При этом Беренд де Гроот заметил, что расстроен тем, что аналогичные общежития для переселенцев в Славянске так и не построили, хотя денег на это хватало. Вместе с тем, областные власти рассчитывают на поддержку Евросоюза в строительстве жилья для переселенцев, ведь Украина с этим самостоятельно не справится.

«У нас полтора миллиона внутренне перемещенных людей. Сегодня украинский бюджет не в состоянии преодолеть проблему жилья для переселенцев. И если Европейский Союз будет помогать, мы будем благодарить их за то, что дают шанс людям реализовать себя на территории, контролируемой украинским правительством», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В конце июня Европейские дипломаты обещают открыть в Краматорске еще два общежития для переселенцев. Таким образом, в городе 84 семьи переселенцев получат временное жилье до окончания военного конфликта на Донбассе. На эти цели Евросоюз выделил городу один миллион 650 тысяч евро. Еще почти 200 тысяч потратили из городской казны. По словам мэра города, работы затянулись из-за нежелания строителей ехать и работать в прифронтовом Краматорске.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)