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Новое общежитие для переселенцев может появиться в Славянске. Здесь уже началась реконструкция здания, где поселятся 134 семьи. Подобный проект в городе уже пытались реализовать, но ничего не получилось и деньги инвесторам пришлось возвращать. В этот раз, уверяют местные чиновники, начатое доведут до конца. Но проблему жилья для переселенцев, говорят эксперты, не решит ни одно общежитие, ни несколько.

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С проблемой нового жилья столкнулись едва ли не все переселенцы. Многих размещали на пустующих базах отдыха. Осенью 2014-го многие из тех, кто решил остаться на подконтрольной правительству территории, начали искать себе новое жилье. Как правило – съемные квартиры. Другие вернусь домой. Переселенка из Горловки Ирина Иванова вспоминает, что именно жилье стало для многих главным аргументом в вопросе: остаться или вернуться.

Это определенный психологический барьер, который каждый для себя либо переступает, либо остается за этим барьером

«Я думаю, что это определенный психологический барьер, который каждый для себя либо переступает, либо остается за этим барьером, – говорит она. – С одной стороны те люди, которые имели свое жилье на оккупированной территории, имели хорошее жилье с определенными категориями условностей и удобств, им очень тяжело расстаться с мыслью о том, что им придется жить в других условиях. И это такой крючок, который тебя постоянно затягивает в прошлое. Из-за этого человек не может шагнуть дальше, жить и развиваться».

Славянск после освобождения от боевиков стал одним из первых городов, куда массово привозили людей из горячих точек. Но только сейчас здесь начали реконструировать первое общежитие для переселенцев. Подобные проекты пытались реализовать и раньше, но из-за бюрократических проволочек строительство так и не началось.

Впрочем, в мэрии не оставляют надежд найти новых инвесторов для этих общежитий.

Эти общежития должны быть и для жителей нашего города, которые потеряли жилье

«Мы сделали уже отдельные проекты, и ищем финансирование. Эти общежития должны быть и для жителей нашего города, которые потеряли жилье. Сейчас уже сделали все экспертизы. Будем искать финансовую поддержку, потому что за средства местного бюджета реализовать такие проекты очень сложно. Они не менее 30 миллионов», – говорит Славянский городской голова Вадим Лях.

На реконструкцию общежития одного из закрытых заводов выделил 81 миллион гривен Европейский инвестиционный банк. Работы здесь уже идут. Строители демонтируют старые перегородки. За три года, обещают в городском совете, подрядчики должны обустроить 134 комнаты. Хотя заявок на получение этого жилья сейчас всего несколько десятков.

В областной администрации рассказывают, что подобных проектов в области несколько.

«В области, например, Европейский инвестиционный банк реализует проект, связанный с реконструкцией и ремонтом временного жилья. В Краматорске уже несколько общежитий, которые построили за деньги Евросоюза. А сейчас реконструируют еще одно общежитие. Очень надеюсь, что до конца этого года мы его откроем. Подобные проекты есть в Бахмуте, Дружковке, Волновахском районе», – говорит директор департамента инвестиционно-инновационного развития Оксана Головко.

Однако общественные деятели не так оптимистичны. Советник по делам внутренне-перемещенных лиц и эксперт по общественной сплоченности Александр Ворошков считает, что проблема жилья – первая причина миграции переселенцев.

Уезжают полностью с семьями, потому что их здесь ничего не держит

«Эта проблема очень острая. Она стоит по-прежнему, и влияние имеет решающее на миграцию людей. Потому что люди, если у них нет работы, если у них нет своего постоянного жилья, зачастую вынуждены возвращаться на неконтролируемые территории. Люди мигрируют за границу. Уезжают полностью с семьями, потому что их здесь ничего не держит. Поэтому она остается очень острой», – отмечает Александр Ворошков.

По мнению активиста, многие из переселенцев – специалисты в новых сферах жизни для небольших провинциальных городов. Удержать их можно только предоставив им жилье. Проживать в общежитиях многие не согласятся и предпочтут уехать в более крупные города и найти там работу. Поэтому проблему жилья для переселенцев может решить только строительство новых многоквартирных коммунальных домов. В таком случае, по мнению эксперта, люди будут платить за постоянное жилье в городской бюджет, а не за временную съемную частную квартиру.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)