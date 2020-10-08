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Днепр – Переселенец из Луганщины Сергей Кендзеерский через суд добился выплаты пенсии по инвалидности за 6 лет войны на Донбассе. Мужчина 5 лет прожил на оккупированной территории: говорит, не мог выехать из-за ухудшавшегося здоровья и финансового положения, а когда переехал на подконтрольную правительству Украине территорию – получил отказ в пенсионных выплатах. Бюрократическая и судебная волокита длилась более полугода, наконец суд признал правоту пенсионера. Правозащитники называют дело Сергея Кендзеерского беспрецедентным: украинский суд, опираясь на международное право, принял во внимание документы МСЭК, которые были выданы человеку на неподконтрольной территории, посчитав, что их непризнание привело бы к еще более серьезным нарушениям прав человека.

54-летний Сергей Кендзеерский родился и вырос в поселке Ивановка на Луганщине, работал механизатором. Рассказывает: до начала боевых действий на Донбассе он был активным участником проукраинского движения, возглавлял казацкое объединение, организовывал патриотические фестивали, интересовался украинской историей и культурой.

С началом войны на Донбассе они с супругой оказались перед непростым вопросом: как выехать на подконтрольную правительству Украины территорию? К тому времени Сергей уже имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание и инвалидность. Состояние мужчины ухудшалось, денег на переезд не было. Семья решила остаться. Жили с того, что давало приусадебное хозяйство.

Украинское казачество, фестивали, популяризация украинского – я этим жил. Дважды боевики вывозили нас с женой «на расстрел»

«Для меня было серьезным риском там оставаться. Но состояние здоровья не давало возможности выехать. С 2008 года я находился и нахожусь сейчас на инвалидности – сначала 3-я, теперь 2-я группа. Украинское казачество, фестивали, популяризация украинского – я этим жил. О моей жизненной позиции все знали. Дважды боевики вывозили нас с женой «на расстрел». Можете себе представить, что я там пережил», – рассказывает Сергей Кендзеерский.

«Это было не то, что нарушение прав, а издевательство» – переселенец

В 2019 году, говорит Сергей, жить в оккупации дальше стало не выносимо. Они с женой решились на переезд в Днепр, к дочери, в ее маленькое съемное жилье. Тогда и стал вопрос о получении пенсии по инвалидности. Сергей говорит: в отличие от многих «пенсионных туристов», за время проживания на неподконтрольной территории он не получил от государства Украина ни единой копейки: последнюю выплату он получил летом 2014-го.

Мне говорят в Пенсионном фонде: давайте справки про место работы и зарплату. Это было не то, что нарушение моих прав, а издевательство надо мной

Однако Пенсионный фонд дважды отказал ему в возврате невыплаченной пенсии и в возобновлении выплат, опираясь на пропущенный 5-летний срок для обращения.

«Мне говорят в Пенсионном фонде: давайте справки про место работы и зарплату. Я говорю: уважаемые, я приехал не с курорта, а из зоны боевых действий, где я возьму эти справки, на оккупированной территории? Это было не то, что нарушение моих прав, а издевательство надо мной. Это было очень тяжело морально», – рассказывает Сергей Кендзеерский.

Переселенец говорит, что чиновники требовали от него оригиналы документов, находящиеся на оккупированной территории, хотя в электронном пенсионном деле все эти справки были.

Тогда мужчина с помощью правозащитников обратился в суд.

Уважительная причина – война

Днепропетровский окружной суд принял сторону переселенца и установил, что мужчина не мог покинуть родной дом по состоянию здоровья и из-за войны. Поэтому Сергей Кендзеерский и пропустил 5-летний срок, предусмотренный для восстановления пенсии, и срок повторного осмотра МСЭК на подконтрольной территории.

Юрист Правозащитной группы «СИЧ» Виталия Серебрянская, которая помогает Сергею, говорит: право на соцзащиту является одним из основополагающих прав и свобод человека.

Правозащитница поясняет: в случае луганского пенсионера суд применил «намибийские исключения», сформулированные в решениях Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека. А именно – принял во внимание документы МСЭК, которые были выданы на неподконтрольной территории, поскольку их непризнание потянуло бы за собой еще более серьезные нарушения прав человека.

Суд применил практику и Европейского суда по правам человека, и «намибийские» случаи

«Нам надо было доказать, что уважительной причиной пропуска срока для обращения по возобновлению пенсии есть война, проведение АТО. Этот факт мы доказали. Кроме того, суд признал справки МСЭК неподконтрольной территории. Документы оттуда не признаются, но суд применил практику и Европейского суда по правам человека, и «намибийские» случаи, и признал их», – сказала юрист.

Суд признал действия главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области противоправными. Радио Свобода готовит информационный запрос в эту структуру.

Беспрецедентный случай

Между тем юрист Виталия Серебрянская говорит, что случай Сергея – первый в Украине – может стать примером для украинских судов в решении похожих споров. Люди, оказавшиеся в таком же положении, как Сергей, продолжают обращаться к правозащитникам.

«К нам обращается много людей – и с похожими ситуациями тоже. Например, есть обращение женщины, муж которой не получал пенсию 6 лет, находясь на оккупированной территории. Это решение формирует судебную практику, дает людям шанс получить выплаты за период войны», – комментирует юрист.

Сейчас Сергей Кендзеерский ожидает поступления отсуженных средств. Он мечтает купить дом и продолжать лечение.