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Жители Славянского района с 5 октября живут в «оранжевом» уровне эпидемической опасности по коронавирусу. Это значит: запрет на массовые мероприятия с участием более 100 человек, запрет на работу развлекательных заведений после 24:00 и до 7:00, запрет на работу кафе и ресторанов. Также под запретом работа спортзалов. А еще в больницах не будут проводить плановые госпитализации. Исключение сделают для онкобольных, беременных и в крайних случаях. Но пациентов обязательно будут тестировать на коронавирус. Некоторые ограничения привычны для людей. А вот в школах детей будут делить на группы.

Что изменил «оранжевый» уровень опасности в привычной жизни жителей Славянского района? Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Ирина Бутылина, главный специалист Славянской РГА.

Работают те, которые делают еду на заказ на доставку

«Ограничение по кафе, ресторанам, закусочным. Работают те, которые делают еду на заказ на доставку. Но сельские жители, – они не настолько прихотливы, что они будут заказывать эту еду на заказ. Поэтому эта норма для них особой проблемы не создает», – сообщила Бутылина.

По ее словам, изменения коснулись и системы образования.

Детей приходится делить на несколько групп

«Детей приходится делить на несколько групп для того, чтобы соблюдались карантинные условия. Для них нужно закупать определенные дезсредства, средства индивидуальной защиты».

В системе здравоохранения района тоже ввели ряд ограничений.

Если экстренное что-то случилось, то помощь больница оказывает

«Под запрет попадает проведение плановых мероприятий с госпитализацией. Какие-то плановые операции, которые проводят больницы, – они сейчас под запретом. Если экстренное что-то случилось, то помощь больница оказывает», – говорит Ирина Бутылина.

Итак, помощь предоставят в связи с осложнениями беременности или родов, пациентам с онкологией; предоставят паллиативную помощь в стационаре; помогут, если есть риск для жизни. Все эти виды помощи окажут при обязательном тестировании на коронавирус.

Транспортное сообщение и школьные перевозки сохраняются. Пассажиров возят в масках и только на сидячих местах.

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Что в Черкасском

Поселок Черкасское Славянского района имеет одни из самых низких показателей в области по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил нам Алексей Кривоконь, секретарь поселкового совета, «оранжевый» уровень особо на жизни людей не отразился. Потому что здесь карантин-то и так не ослабляли. И пока в поселке нет умерших от коронавируса.

У нас были приняты меры, которые мы соблюдаем с самого начала введения карантина в марте

«Ограничение на проведение массовых мероприятий было и действует оно до сих пор. Мы стараемся этими вещами не рисковать. Поэтому и находимся на самом низком уровне по заболеваемости в Донецкой области. У нас были приняты меры, которые мы соблюдаем с самого начала введения карантина в марте. 19 человек всего по громаде заболевших по статистике за все время. Из них активно болеющих пятеро сейчас», – рассказал Радио Донбасс.Реалии Алексей Кривоконь.

По его словам, в поселке постоянно дезинфицируют остановки и места массового посещения людей. Дезинфекторов в поселке тоже хватает.

По наблюдениям Алексея Кривоконя, люди сами стали активно придерживаться масочного режима.

Люди опять испугались

«Люди стараются соблюдать сами. Сейчас пошла «вторая волна», люди более массово стали болеть. Люди опять испугались. Это напоминает ситуацию ту, что была в марте», – говорит Кривоконь.

«Они проигнорировали, а сейчас лечатся» – Мартирос Григорян

С введением «оранжевого» режима не изменилась и жизнь Мартироса Григоряна, жителя пгт. Былбасовка Славянского района.

Люди выходят на улицы, в магазины заходят, не одевают маски

«Все, как было. Так и происходит. Люди выходят на улицы, в магазины заходят, не одевают маски. Никаких действий я не вижу и со стороны власти», – описывает реалии Былбасовки Григорян.

Сам Мартирос уверяет, что придерживается мер безопасности, пользуется масками. Ведь у него есть знакомые, которых поразил вирус.

Сейчас они лечатся. И в дальнейшем, я думаю, более осторожно будут себя вести

«Они говорят, эти люди, что надо все равно одевать маски. Возможно, они также где-то проигнорировали этот вопрос. А сейчас они лечатся. И в дальнейшем, я думаю, более осторожно будут себя вести», – уверен Григорян.

Всего с начала эпидемии в Славянском районе коронавирус выявили у 287 человек. А за 5 и 6 октября заразились 44 человека.

А в Донецкой ОГА сообщили, что в области с начала эпидемии коронавирус забрал жизни 64 человек, среди них – трое врачей.

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