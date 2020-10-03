Чим розважаються у Тік-Току школярі з окупованих міст

Роман Куліш

Дітям на окупованих територіях, попри потужну пропаганду, спрямовану на них, нецікава агресія, «бандерівці» та героїзація бойовиків. Це видно з найбільш молодіжної соцмережі – Тік-Току. Загалом, інформаційні світи українців по два боки лінії розмежування розділені прірвою: Вконтакте та Фейсбук-пабліки вкрай політизовані, і практично будь-який інформаційний привід там користувачі подають через призму «за» чи «проти» України. Проте такого вододілу немає у Тік-Току. При тому, що школярі на окупованих територіях Донбасу регулярно вислуховують уроки «гражданственности», ходять на примусові мітинги до меморіальних дошок бойовиків і знаків убитим нібито українською агресією дітям (чергові лекції про те, як «Україна вбивала луганських дітей», пройшли в усіх школах Луганська буквально 1 жовтня).

Тік–Ток – це застосунок для створення та поширення коротких відео та онлайн-трансляцій. Зазвичай цю платформу згадують мов забавку для дітлахів, які прагнуть потрапити в «рек» (рекомендації до перегляду) та назбирати вподобайки, чи просто як «убивалку часу». Проте в умовах майже повної відсутності достовірної інформації про повсякденність в ОРДЛО за допомогою Тік-Току стає можливим передавати і справді важливу інформацію: наприклад, коли на шахті в окупованому місті Зоринськ відбувався страйк шахтарів, їхні родичі і назмений персонал копальні освоїли навіть цей додаток і публікували там свої відеозвернення: адже до них не приїжджали підконтрольні бойовикам канали.

Ми ж вирішили подивитися, чим цікавиться та який продукує контент основна аудиторія Тік-Току, що опинилась під «наглядом» російських гібридних сил – діти та юнацтво.

Чим бавляться малі з ОРДЛО?

Відео з танцями у Тік–Току записують здебільшого дітлахи молодших класів. Такий контент малопопулярний: збирає лише кілька десятків вподобайок та одиниці коментарів і поширень, навіть попри впізнавані російські «хіти» в якості аудіосупроводу. Недостатньо для здобуття популярності у Тік-Току в ОРДЛО і симулювання співу шляхом відкривання рота синхронно з пісенним супроводом. Але відеоролики, у яких автор відтворює ті чи інші сцени з відомих телепередач чи фільмів у супроводі відповідних аудіофрагментів, здатні зібрати кілька десятків тисяч лайків та сотні чи тисячі поширень. Такі відео особливо хвалять у коментарях, якщо автор додає що-небудь «від себе». Наприклад, урізноманітнює міміку в ході «промовляння реплік».

«Жиза»

Доволі популярним серед користувачів з окупованих є контент, присвячений відтворенню життєвих ситуацій, які зустрічаються майже кожному – авжеж, в гумористичному тоні. Його можна назвати «жиза». У таких відео школяр чи студент відтворює ситуації, знайомі з повсякдення чи зі стереотипів про школу, університет, романтичні стосунки. У коментарях під такими відео часто зустрічаються як «так, це про мене» і «о, це про…» – так і «та ні, це неправда…». Неважливо, є взаємопорозуміння між коментаторами чи ні: відео категорії «жиза» від користувачів отримуюють інколи більше за сотню тисяч позитивних реакцій та сотні коментарів і таку ж кількість поширень.

Власне – це те ж, що роблять підлітки на вільній частині України, та і в усьому світі. А як же політика?

«Жизнь в «ДНР/ЛНР» – это…»

Запитання на кшталт «чий Донецьк?» – точно для юних Тік–Ток блогерів з ОРДЛО. Вони можуть спитати, що таке життя «в ДНР» і посміятися з незручностей. І хоча не питають своїх коментаторів про політику, у коментарях інколи ті самі починають сперечатися, чиї це території, доводять чи заперечують існування «республік» або починають погоджуватися чи ні зі словами автора про погані умови життя в Луганську чи Донецьку (якщо відео присвячене цій темі) – але переважно без надмірної агресії (це точно не про «Вконтакте»!). Війна, «бандери», «хунта» – майже не цікавлять підлітків у Тік-Ток.

Блогери вживають абревіатури «ДНР» чи «ЛНР» без лапок. Для них це – не збройне угруповання, а територія.

«Життя в ДНР – це»... вода за розкладом, зауважує одна дівчинка в ролику; комендантска година (про неї багато жартів, наприклад, «що я роблю, коли застукали у комендантську годину»); страх салютів (так, і про це також жартома), відсутність одягу, якого хочеться...

Також через озвучування неприємних для них елементів свого повсякдення закликають глядачів цінувати власні міста – умовно, «зараз ти полюбиш своє місто, тому що я розкажу про своє». Такі відео теж мають високий рівень популярності серед глядачів – десятки тисяч вподобайок – проте, знаходяться і коментатори, котрі захищають місцевий «режим» та обурюються цими жартами.