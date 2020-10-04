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04 жовтня 2020, Київ 18:29
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Росія вторглась в Україну: 10 головних доказів

Росія вторглась в Україну: 10 головних доказів
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Росія вторглась в Україну: 10 головних доказів

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Україна має незаперечні докази агресії Росії. На Донбасі зафіксовані новітні розробки російської зброї: безпілотник «Форпост», комплекс «Тірада2», танк Т72БЗ, комплекс «Зоопарк-1». Російські військові видають самі себе. Нагірний Карабах: що стоїть за війною Вірменії та Азербайджану? Як бойові дії вплинуть на Україну? У Донецьку готують наступника Пушиліну? Що задумали бойовики? Війна на Донбасі тепер і у великому кіно. Українські військові – актори. Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.

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