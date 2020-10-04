Найкращим фільмом Одеського кінофестивалю журі визнало стрічку про завершення війни на Донбасі

Найкращим фільмом міжнародної програми Одеського міжнародного фестивалю журі визнало фільм «Атлантида» Валентина Васяновича. Стрічка присвячена можливому закінченню війни на Донбасі і подальшому розвитку подій. До журі міжнародної програми входили композитор Говард Шор, акторки Хальдора Ґерхардсдоттір, Жоана Рібейру і Лариса Руснак, а також актор і режисер Серж Аведікян.

«Події фільму «Атлантида» розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання», – так описують автори зав’язку історії.

Раніше фільм «Атлантида» потрапив до довгого списку Премії Європейської кіноакадемії і був висунутий на номінацію «Оскар» від України. В Україні фільм вийде в прокат із 5 листопада.

Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю, яке визначають глядачі, отримав американський фільм «Вечеря в Америці» Адама Ремейера.

Один з двох призів міжнародної асоціації кінопреси ФІПРЕССІ отримав український фільм – «Бєс» Єгора Трояновського (інтерв’ю із ним виходило на Радіо Свобода). Другу премію критиків отримала короткометражка «Чачьó» Віталія Гавури.

Також пов’язаний із Україною фільм переміг у конкурсі європейських документальних фільмів. Це стрічка «Воєнні канікули» німецького режисера Моріца Шульца. В ній розповідається історія кількох підлітків, які проходять вишкіл в одному з тренувальних таборів.

Найкращими фільмами в національній програмі ОМКФ стала короткометражна стрічка «Прощавай, Головін» Матью Ґрімара і повнометражний фільм «Не все буде добре» Адріана Пірву і Олени Максьом. Вони ж отримали призи за найкращу режисерську роботу. Найкращою українською акторкою журі визнало Марію Хомутову за роль у стрічці «Двоє» Владислава Вітріва, а приз глядацьких симпатій отримав мультфільм «Віктор_Робот» Анатолія Лавренишина.

У міжнародному конкурсі найкращими акторками були визнані Лідія Ліберман, Деніз Каррізо і Аґустина Малале з фільму «Материнство» Маури Дельперо, найкращим режисером Фабріс дю Вельс, який зняв фільм «Обожнювання». Також спеціальну згадку журі заслужили фільми «Служителі» Івана Остроховського і «Ти помреш у двадцять» Амджаж Абу-Алала.