Оскарівський комітет визначився з фільмом-претендентом від України

Український Оскарівський комітет визначився з фільмом-претендентом. Про це повідомили у Держкіно.

Претендентом на премію Американської кіноакадемії в категорії «Міжнародний повнометражний фільм» стала драма Валентина Васяновича «Атлантида». Також на висунення претендували картина «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча та документальна стрічка «Земля блакитна, як апельсин» Ірини Цілик.

«Події фільму Валентина Васяновича розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання», – мовиться у повідомленні.

У вересні 2019 року фільм здобув перемогу в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» Венеційського міжнародного кінофестивалю. Стрічку придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн. Окрім того, «Атлантида» увійшла у довгий список Премії Європейської кіноакадемії.

Українська прем’єра стрічки відбудеться 26 вересня в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю. У широкий кінотеатральний прокат стрічка вийде 5 листопада 2020 року.

93-я церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення у галузі кінематографу за 2020 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.