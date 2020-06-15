Церемонію «Оскара» наступного року перенесли через коронавірус

Церемонію вручення премій Американської кіноакадемії, відомих як «Оскар», 2021 року відклали на два місяці через те, що коронавірусна пандемія перервала роботу над низкою фільмів, які мали вийти до кінця цього року й тим отримати право на номінацію.

Урочистість, яка планувалася було на 28 лютого, тепер має відбутися 25 квітня.

Організатори так само перенесли й останній термін виходу фільмів, які матимуть право претендувати на номінацію – з 31 грудня цього року на кінець лютого 2021-го.

Номінації, правила яких Американська кіноакадемія теж змінила на 2021 рік, тепер мають оголосити до 15 березня наступного року.

Наразі ще не вирішено, чи буде церемонія з присутністю нагороджуваних, чи лише віртуальною.

Вручення «Оскарів» раніше переносили вже тричі: після повені в Лос-Анджелесі, де відбувається церемонія, 1938 року, після вбивства Мартіна Лютера Кінга 1968-го і після замаху на президента США Рональда Рейгана 1981-го – але досі її жодного разу не відкладали більш ніж на тиждень.