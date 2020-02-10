«Оскар-2020»: тріумф «Паразитів», провал «Ірландця» і Біллі Айліш

Вперше в історії «Оскара» перемогу у головній номінації здобула неангломовна стрічка. Номінований у 10 категоріях «Ірландець» Мартіна Скорсезе, який вийшов у Netflix, не отримав жодної статуетки. Воєнна драма «1917» і похмурий комікс «Джокер», яким пророкували перемогу, здобули три і два «Оскари» відповідно. Найбільше цього року на церемонії спікери говорили про гендерну нерівність, расизм і кліматичні зміни.

На початку церемонії на сцену вийшли колишні ведучі церемонії Кріс Рок і Стів Мартін, які влаштували своєрідний стендап, називали мільярдера, президента Amazon Джеффрі Безоса «актором», жартували про те, що «Джокер» «дуже смішний», про скандал з помилковим оголошенням переможцем фільму «Ла-Ла Ленд». Рок і Мартін також жартували і з расизму, в якому звинувачують «Оскар», на який цього разу претендувала лише одна темношкіра акторка. За словами коміків, за десятиліття церемонія «дуже змінилися»: відсутність афроамериканських номінантів обернулася тим, що «сьогодні є лише один такий».

Протягом усієї церемонії прогнози кінокритиків і букмекерів справджувалися, але у фіналі на всіх чекав безпрецедентний сюрприз – тріумф у головних номінаціях неамериканського фільму.

Зворушливим моментом церемонії став вихід на сцену співачки Біллі Айліш, яка заспівала пісню Beatles «Yesterday» під час вшанування кінодіячів, які померли у 2019-му і на початку 2020 року.

Найкращий фільм – «Паразити» (загалом 4 «Оскари»)

Нагороду у головній номінації вручила дворазова лауреатка «Оскара», активістка проти змін клімату Джейн Фонда. Продюсери фільму заявили, що «навіть не могли уявити, що це станеться». Загалом стрічка отримала 4 статуетки: найкращий фільм року, режисер, оригінальний сценарій і міжнародний художній фільм. Трагікомічний південнокорейський трилер режисера Пон Чжун Хо показує сім'ю, в якій є четверо безробітних. Ситуація змінюється, коли одному із синів пропонують високооплачуваний підробіток репетитором. Минулого року фільм тріумфував на Каннському кінофестивалі, а цього року отримав «Золотий глобус».

Найкращий актор – Хоакін Фенікс («Джокер»)

Бандерас, Ді Капріо, Адам Драйвер і Джонатан Прайс були конкурентами Фенікса за «Оскар», але дива не сталося. Хоакін Фенікс у своїй промові згадав про рівність, справедливість та про загрозу діяльності людини екології і клімату.

Найкраща актриса – Рене Зеллвегер («Джуді»)

Для Зеллвегер – це другий «Оскар» у кар’єрі. 16 років тому вона отримала статуетку за другорядну роль у військовій драмі «Холодна гора». Цього разу актрису, яка за останнє десятиріччя знялася лише у 5 фільмах, відзначили за біографічну драму про культову голлівудську актрису Джуді Гарленд, яка передчасно померла у віці 47 років.

Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт («Одного разу у Голлівуді»)

Перша нагорода вечора – «Оскар» за роль другого плану, де змагалися культові Аль Пачіно, Ентоні Гопкінс, Джо Пеші, Том Генкс і Бред Пітт. Усі вони раніше ставали лауреатами «Оскара». Цікаво, що Пеші і Гопкінс не приїхали на церемонію «Оскара». Лауреатом став Пітт, який у 2014-му отримав статуетку як продюсер «12 років рабства». У своїй промові він згадав режисера Квентіна Тарантіно, Леонардо Ді Капріо і інших членів знімальної групи.

Найкраща жіноча роль другого плану – Лора Дерн («Шлюбна історія»)

Лора Дерн – одна з улюблених акторок Девіда Лінча. Вона отримала «Оскар» за роль адвокатки у фільмі «Шлюбна історія». Дерн втретє претендувала на нагороду. Вперше її номінували аж 28 років тому.

Найкраща пісня – сер Елтон Джон і Берні Топін («I'm Gonna Love Me Again»)

Перемогу здобула пісня з біографічного фільму «Рокетмен». Для Елтона Джона – це другий «Оскар» у кар’єрі. У 1990-х він отримав статуетку за мультфільм «Король Лев». Але це перший «Оскар» для постійного співавтора Елтона Джона Берні Топіна, який написав слова до більшості культових пісень британського музиканта.

Найкращий адаптований сценарій – «Кролик Джоджо»

Американський комедійно-драматичний фільм новозеландського режисера і сценариста Тайка Вайтіті. Події розгортаються у Німеччині наприкінці Другої світової війни. Десятирічний хлопчик росте у нацистському середовищі, тож найбільшою його мрією є стати особистим охоронцем Гітлера. Американський кіноінститут вніс цю картину в 10 найкращих у минулому році.

«1917» (3 «Оскари»: найкращі робота оператора, звук, візуальні ефекти)

Фільм британського режисера Сема Мендеса, який 20 років тому тріумфував на церемонії зі своїм дебютним фільмом «Краса по-американськи». Його нова картина «1917» розповідає історію двох британських солдатів під час Першої світової війни, яким доручено передати наказ про скасування атаки, яка може стати катастрофічною для британських сил. Фільму Мендеса пророкували нагороди у двох головних номінаціях: за найкращий фільм і режисуру, проте його успіх затьмарили «Паразити».

Найкращий саундтрек – «Джокер»

Перемогу здобула ісландська віолончелістка Гільдур Ґуднадоттір, яка також є авторкою музики до серіалу HBO «Чорнобиль». За нього вона нещодавно отримала премію «Ґреммі».

Найкращий документальний фільм – «Американська фабрика»

Спродюсована подружжям Барака та Мішель Обами стрічка, яка вийшла на Netflix. У документальному фільмі розповідається про життя тисяч робочих, звільнених з автомобільного заводу General Motors в штаті Огайо, який був проданий китайській компанії. У стрічці опосередковано критикують передвиборчі обіцянки нинішнього президента США Дональда Трампа. Колишній президент США Барак Обама привітав режисерів фільму з перемогою у твіттері.

Нагороди у інших номінаціях:

Найкраща документальна короткометражка – «Навчитися кататися на скейтборді у зоні бойових дій (якщо ти дівчинка)».

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – «Історія іграшок – 4».

Найкраща робота художника-постановника – «Одного разу у Голлівуді».

Найкращий дизайн костюмів – «Маленькі жінки».

Найкращий монтаж – «Форд проти Феррарі».

Найкращий монтаж звуку – «Форд проти Феррарі».

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – «Волохата любов».

Найкращий художній короткометражний фільм – «Вікно сусідів».