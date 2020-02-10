«Паразити» отримали «Оскара» як найкращий фільм року

Південнокорейський фільм «Паразити» переміг у головній категорії премії «Оскар» Американської кіноакадемії – стрічку режисера Пон Джун Хо визнали найкращим фільмом року.

В боротьбі за головну нагороду стрічка обійшла «1917» Сема Мендеса, «Ірландця» Мартіна Скорсезе, «Кролика Джоджо» Тайкі Вайтіті, «Джокера» Тодда Філліпса та «Одного разу…в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.

Вперше за понад 90 років існування премії, головний «Оскар» отримав фільм не англійською мовою.

«Паразити» також отримали «Оскара» як найкращий іноземний фільм, Пон Джун Хо був визнаний найкращим режисером року, ще одну статуетку стрічці присудили за найкращий оригінальний сценарій.