«Оскар»-2019: «Джокер» претендує на 11 статуеток

Американська академія кіномистецтва повідомила імена акторів та назви стрічок, яких номінує на нагороди «Оскар» за 2019 рік. Лідером за кількістю номінацій стала драма «Джокер» Тодда Філліпса – фільм розглядають в 11 категоріях.

Зокрема історія про антагоніста з кіновсесвіту DC претендує на «Оскара» в номінаціях «найкращий фільм», «найкращий виконавець головної ролі» (Хоакін Фенікс), а також на нагороди за роботу оператора, найкращу режисуру, монтаж, саундтрек та грим.

По 10 номінацій мають «Одного разу… в Голівуді» та «Ірландець». Таким чином, лідери зі кількістю номінацій на «Оскара» співпадають з переліком претендентів на BAFTA від Британської академії кіномистецтва та телебачення.

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На звання найкращого фільму, окрім «Джокера», претендують «Форд проти Феррарі» (в українській локалізації відомий як «Аутсайдери»), «Ірландець», «Кролик Джоджо», «Маленькі жінки», «Історія шлюбу», «1917», «Одного разу… в Голівуді» та «Паразити».

До лонгліста премії «Оскар» в номінації «закордонний фільм» від України потрапив фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому», однак до короткого списку не увійшов.

Оголошення переможців «Оскару» відбудеться 9 лютого в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.

6 січня «Джокер» вже отримав «Золотого глобуса» за найкращий саундтрек, а виконавець головної ролі Артура Флека Хоакін Фенікс – цю ж відзнаку як кращий актор.