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07 січня 2020, Київ 14:56
Новини | Суспільство

BAFTA: найбільше номінацій – у фільму «Джокер»

Joker, by Todd Phillips, centers around the iconic arch nemesis and is an original, standalone fictional story not seen before on the big screen. Phillips’ exploration of Arthur Fleck, who is indelibly portrayed by Joaquin Phoenix,

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Британська академія кіномистецтва та телебачення оприлюднила перелік номінантів на свою щорічну премію для найкращих фільмів та серіалів 2019 року. Лідер за кількістю номінацій – фільм Тодда Філліпса «Джокер».

Стрічка про передісторію культового персонажа всесвіту DC претендужє на нагороди в 11 номінаціях, серед них: найкращий фільм, відзнаки за режисуру, монтаж, адаптований сецнарій, підбір акторів, саундтрек та грим.

По 10 номінацій мають також фільми «Ірландець» та «Одного разу… в Голівуді».

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Церемонія нагородження відбудеться 2 лютого 2020 року в Лондоні.

Днями «Джокер» вже отримав «Золотого глобуса» за найкращий саундтрек, а виконавець головної ролі Артура Флека Хоакін Фенікс – цю ж відзнаку як кращий актор.

Кінокомікс «Джокер» вийшов у прокат в жовтні 2019 року і став першим фільмом з рейтингом R, який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті.

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