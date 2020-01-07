BAFTA: найбільше номінацій – у фільму «Джокер»

Британська академія кіномистецтва та телебачення оприлюднила перелік номінантів на свою щорічну премію для найкращих фільмів та серіалів 2019 року. Лідер за кількістю номінацій – фільм Тодда Філліпса «Джокер».

Стрічка про передісторію культового персонажа всесвіту DC претендужє на нагороди в 11 номінаціях, серед них: найкращий фільм, відзнаки за режисуру, монтаж, адаптований сецнарій, підбір акторів, саундтрек та грим.

По 10 номінацій мають також фільми «Ірландець» та «Одного разу… в Голівуді».

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Церемонія нагородження відбудеться 2 лютого 2020 року в Лондоні.

Днями «Джокер» вже отримав «Золотого глобуса» за найкращий саундтрек, а виконавець головної ролі Артура Флека Хоакін Фенікс – цю ж відзнаку як кращий актор.

Кінокомікс «Джокер» вийшов у прокат в жовтні 2019 року і став першим фільмом з рейтингом R, який зібрав мільярд доларів у світовому прокаті.