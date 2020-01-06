«Король Віслюк»: чи дійсно мультфільм зняли з прокату через схожіть героя із Зеленським?

«Король віслюк» вже став одним із найбільш обговорюваних та скандальних мультфільмів 2020 року. У соціальних мережах та деяких медіа почали поширювати інформацію про те, що в Україні заборонили його показ через схожість сюжету із політичним шляхом президента України Володимира Зеленського. Чи дійсно мультфільм зняли з прокату? Хто насправді міг би бути прототипом головного героя?

2020 рік розпочався з чергового скандалу навколо президента України. Соціальними мережами почало ширитись повідомлення про те, що пакистанський мультфільм «Король віслюк» був зняти із українського прокату через те, що головний герой буцімто підозріло схожий на Володимира Зеленського. Такі повідомлення поширювали не надто популярні інтернет-ресурси із сумнівними клікбейтними заголовками, які з радістю підхоплювали користувачі соціальних мереж.

За сюжетом, головний герой – віслюк Мангу – бере участь у виборах на нового властителя. Другий претендент – справжній принц зі знатним походженням.

Втім, народні симпатії все ж більше спрямовані на Мангу. Один із персонажів говорить фразу: «Нам потрібен народний кандидат – нехай це буде навіть віслюк». Народність та наближеність до простих громадян, бажання змінити все на краще за відсутності політичного досвіду – це одна із основних паралелей між мультфільмом про віслюка та передвиборчою кампанією Зеленського. Більше того, віслюк навіть говорить фразами президента України на кшталт «Дякую, дуже дякую».

Але є декілька але…

Дата виходу мульфільму в Пакистані – 13 жовтня 2018 року. На той момент, намір Володимира Зеленського балотуватися на посаду президента України був оповитий чутками та плітками. Офіційно ж про свою участь у передвиборчих перегонах Зеленський підтвердив під час новорічного звернення в ніч на перше січня 2019 року. Фразу ж «Дякую, дуже дякую» можна пояснити майстерністю українського дубляжу.

Сам режисер Азіза Джіндані заявляв, що почав працювати над мультфільмом взагалі ще в 2013 році, коли в Україні, а тим більше в Пакистані, про майбутнє президентство Володимира Зеленського навіть не могли здогадуватись.

Тим часом у Пакистані напередодні прем'єри точилися суперечки навколо мультфільму. І не через буцімто український контекст, а через схожість головного героя із Імраном Ханом – колишнім професійним гравцем у крикет, а зараз – прем'єр-міністром Пакистану.

В Україні ж прем’єра відбулася 12 грудня 2019 року й преглянути його можна було до 1 січня 2020. На сторінці компанії ТОВ «Юкрейніан Фільм Дистриб'юшн», яка володіє правами на показ мультфільма на території України, з’явилось повідомлення про те, що «мультфільм не був заборонений цензурою, просто завершився час його показів. Стрічка була у кінотеатрах два тижні, в деяких - до 1 січня». Тобто, прем’єра мультфільму в Україні все-таки відбулася.

Більше того, крім фейку про Володимира Зеленського, у соціальних мережах почали поширювати повідомлення про те, що у Росії цей мультфільм вийшов під назвою «Новий слуга народу». Якщо ж вірити офіційним анонсам, то в Росії мультфільм одержав назву «Цар звірів».

Портал Kinoafisha наводить підсумки зборів мультфільму в Україні – бизько 900 тисяч гривень, що насправді є досить невисокою цифрою. Особливо для неноворічного мультфільму пакистанського виробництва, який йде під час зимових шкільних канікул.

Більше цікавого про кінематограф читайте в нашому телеграм-каналі про кіно.