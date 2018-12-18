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18 Грудень 2018, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

У США суд зобов’язав браконьєра щомісяця дивитися мультфільм «Бембі»

Засудженого та його спільників вважають винним у вбивстві кількох сотень оленів

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У американському місті Лоренс, штат Міссурі, 29-річного Девіда Беррі-молодшого засудили до року ув’язнення. Суд також зобов’язав його щомісяця переглядати мультфільм студії Disney «Бембі» у якості виховного кіносеансу.

Як пояснив суддя, вибір мультфільму пояснюється його сюжетом: матір оленяти Бембі вбивають мисливці, повідомляє The Washington post.

Перший сеанс очікує на Беррі-молодшого 23 грудня.

Засудженого вважають винним у вбивстві кількох сотень оленів протягом трьох років. До відповідальності притягли і двох його спільників. Браконьєри також сплатили штрафи на суму 202 тисячі доларів, які призначив суд, зазначили у Департаменті охорони природи штату Міссурі.

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