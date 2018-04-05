WWF: в Танзанії супутниковими нашийниками на 60 слонах боротимуться з браконьєрством

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) заявляє, що в одному з найбільших національних парків в Танзанії, парку Селус, завдяки встановленню супутникових нашийників будуть контролюватися 60 слонів для кращого захисту від браконьєрства.

Як повідомляє 3 квітня прес-служба фонду, супутникові нашийники є інструментом для моніторингу дикої природи, допоможуть ідентифікувати і реагувати на погрози в режимі реального часу через мобільні пристрої.

Дані, зібрані через ці нашийники, також допомагають передбачити рух тварин, щоб передбачити будь-які небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися.

У фонді повідомляють, що браконьєри вбивають від 20 000 до 30 000 африканських слонів щороку, перш за все задля задоволення попиту на продукти з слонової кістки в Азії.

За даними WWF, менше ніж за 40 років кількість слонів в Селусі зменшилася на 90 відсотків, на сьогодні залишається близько 15 200 тварин.