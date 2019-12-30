Нові «Зоряні війни» лідирують в американському прокаті

Фільм «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» (Star Wars: The Rise of Skywalker) впевнено лідирує в американських кінотеатрах, зібравши за триденні вихідні 73,6 мільйона доларів. Про це з посиланням на галузеву аналітичну компанію Exhibitor Relations повідомляє «Голос Америки».

Фільм виробництва компанії Disney, який творці описують як грандіозний фінал «Саги про Скайвокера», отримав неоднозначні відгуки. Його збори значно впали в порівнянні з прем’єрним уїк-ендом, коли він зібрав 177,4 мільйона доларів. Проте, його загальні збори в США виражаються значною сумою – 364,5 мільйона доларів.

Він випередив фільм «Джуманджі: Новий рівень» (Jumanji: The Next Level) з Двейном Джонсоном, Карен Ґіллан та Кевіном Хартом у головних ролях, який займає друге місце за касовими зборами за останні вихідні, що склали 34,4 мільйона доларів.

На третьому місці другий тиждень поспіль знаходиться ще один диснеївський фільм – «Холодне серце 2» (Frozen II), що зібрав 17 мільйонів доларів. Анімаційний мюзикл розповідає про нові пригоди королеви Ельзи, яку озвучує зірка Бродвею Ідіна Мензел.

Екранізація класичного роману американської письменниці Луїзи Мей Олкотт «Маленькі жінки» (Little Women) режисера Ґрети Ґервіґ зібрала 16,2 мільйона доларів в свій перший уїк-енд, посівши четверту сходинку в рейтингу. У фільмі, що розповідає історію чотирьох сестер на тлі Громадянської війни в США, знялися Сірша Ронан, Флоренс П’ю, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе та Джеймс Нортон.

На п’ятому місці – нова картина спільного виробництва Fox та Disney «Шпигуни під прикриттям» (Spies in Disguise), що зібрала 13,4 мільйона доларів. Персонажів дитячого анімаційного фільму озвучують Вілл Сміт та Том Голланд.

Чотири з цих п’яти фільмів вже в українському прокаті, а прокат «Маленьких жінок» стартує 30 січня.