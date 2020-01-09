«Всі мають право на український продукт» – координатор аматорської спілки озвучення

Запоріжжя – Озвучені ними іноземні серіали, мультфільми та ролики можна зустріти на різних вітчизняних форумах та торент-платформах. Власне автор проєкту «Озвучка AdrianZP» вже близько 5 років на волонтерських засадах дублює та озвучує українською мовою різноманітний відеоконтент. Засновник аматорського об’єднання – запорожець Ігор Анісімов, що не так давно перебрався у столицю. Зізнається, починав з російськомовного озвучення. Чому і як створює україномовну озвучку для популярних іноземних відео та мультфільмів Ігор Анісімов розповів Радіо Свобода.

– Як почали займатися озвучкою українською мовою серіалів та мультфільмів?

Спочатку все дивився російською, і теж спробував озвучувати сам. Але мені не зайшло. А коли спробував українською, то мені зайшло й досі не попускає. Це моє



– Я підсів трохи на таке явище як аніме (японські мультфільми, переважно орієнтовані на підліткову та дорослу аудиторію – ред.). Озвучують зазвичай аніме аматори. Оскільки я жив в російськомовному середовищі, то логічно, що спочатку все дивився російською, і теж спробував озвучувати сам. Чому ні? Але мені не зайшло. А коли спробував українською, то мені зайшло й досі не попускає. Це моє.

– Скільки років займаєтесь цим?

– З 14-го року почав озвучувати, й останній рік активно практикую конкретно дубляж. Дубляж – це коли повністю треба переозвучити всі звуки актора, який у нас умовно в кадрі. А озвучення – це зазвичай відноситься до категорії закадр: коли ми чуємо оригінал й актор начитує поверху свій текст.

– Якось суспільно-політичні події 14-го року вплинули на те, що вирішили займатися дубляжем українською?

– Насправді, ні. Я тоді сам почав займатися цим. Хтось може подумати, що події 14-го року могли на мене вплинути, але моє захоплення не було пов’язано з ними.

– Окрім того, що озвучуєте фільми-мультфільми, паралельно берете на себе функції перекладача?

– Не завжди. Зараз легше: у мене просто є вже команда, є перекладачі. Команда – це дуже велике слово. Я просто запитую людей, чи цікаво взятися за ось це і ось це. Прямо запитую.

Якщо є якийсь бюджет, то кажу, що ось це буде стільки коштувати. І мені люди кажуть: «Так, звісно» або «Та ні, чувак, я не хочу».

– Скільки чоловік об’єднує ваша команда?

– Навіть складно сказати. Можу сказати, що людей 15 і навіть більше. Зараз багато людей знаю, можу залучити велику команду. Але здебільшого працюю з одними й тими самими акторами. В середньому голосів 6-7 в серіалі використовую.

– Як змогли залучити інших людей до роботи з українським озвученням?

– Їм також подобається робити це українською мовою, як і мені. Всі роки це робилося на ентузіазмі, і лише зараз почало приносити якусь копійчину: я не скажу, що за це можна жити, але це вже приємно. Всі роблять так само, як і я, на ентузіазмі, що їм подобається, і вони відчувають, що це їхнє покликання.

– Яка географія учасників команди?

Напевно дивно, що російськомовна людина почала робити україномовний контент. Але учасники команди всі розкидані по всій Україні



– Я всі ці роки жив у Запоріжжі. Це напевно дивно, що російськомовна людина почала робити україномовний контент. Але учасники команди всі розкидані по всій Україні. Більшість – в Києві і у Львові, ще у Тернополі. Це основні точки, міста, де працюють учасники команди. Також бувають іноді інші міста: 1-2 людини – Франківськ, Запоріжжя, Харків...

– Чи вдалося, окрім аматорів, залучити до робити когось з професійних акторів, ведучих, співаків?

– Мені пощастило – я познайомився з диктором «Нового каналу», бренд-войсом, і зараз він зі мною озвучує.

– Чи надходили пропозиції від телеканалів зробити дубляж українською для них?

– На жаль, ні. Думаю, що я для них ще дуже «малий».

– Наскільки складно вам було навчитися озвучувати?

– Це просто було цікаво, тому не скажу, що було складно. На це пішло багато років. За 5 років, якщо дивитися старі роботи, то бачиш якісь помилки, що можна було зробити інакше, краще. На все потрібний час.

Якщо починати одразу, якщо ти новенький, то звичайно це буде складно. Це логічно, що все буде у новинку, і ти будеш багато чого не розуміти. Але якщо це цікаво, як це було мені, то не скажу, що це буде складно. Це буде великий досвід.

– Чому довелося навчитися в процесі роботи?

Напевно дивно, що російськомовна людина почала робити україномовний контент. Але учасники команди всі розкидані по всій Україні



– Довелося засвоїти таке поняття як «lip sync». Це коли ти повністю перекриваєш балаканину актора і попадаєш в ритм його руху губами. Переклад доводиться іноді змінювати, якісь речі викидати, щоб можна було зробити дубляж.

Чому ще? Конкретно мені довелося навчитися збирати звук, працювати з текстом, працювати з субтитрам, працювати безпосередньо з людьми. Оскільки я зараз головний координатор, постійно доводиться працювати з людьми, а я такий інтроверт. Але доводиться переступати через себе і працювати з людьми. Можливо екстраверту було б легше.

– У вас на ютубі є ролик про студію в Ірпені. Наскільки розумію, довелося з нуля облаштовувати її для роботи…

– Так. Зараз у мене трохи інша квартира. Залежно від квартири доводиться працювати над акустикою приміщення, щоб не було відлуння. Це головна проблема будь-якого актора, що працює віддалено і займається дубляжем віддалено – потрібно якось створити робоче місце.

Домашня студія обладнана Ігорем Анісімовим



Поки я був у Запоріжжі не було ніякого відлуння. Мені просто пощастило з кімнатою вдома у батьків. А ось безпосередньо на новій квартирі довелося щось вигадувати, думати.

– Тобто фактично ви стали і інженером, і звукорежисером?

– Я, грубо кажучи, звукорежисер, перекладач, редактор, голосовий актор і режисер. Іноді треба теж режисувати людей: не завжди просто зрозуміти зміст тієї чи іншої фрази, і треба її пояснювати, що це ось такий персонаж, він має такий характер, ця сцена передає ось такий зміст.

– Скільки за час існування каналу озвучили, продублювали відеопродукту?

– На жаль, не рахую, але багато вже. Саме серіалів – з десяток, бо я їх не так давно почав озвучувати. Теж не багато фільмів – 5. А якщо брати ютуб, то роликів багато, там їх перевалило за 200.

– Як добираєте продукт, який хочете озвучити, дублювати? Що впливає на ваш вибір?

– Моє оточення впливає. Іноді мій настрій. Іноді буває, що просто замовляють щось.

– Ви фактично виступаєте у якості мовного волонтера, популяризуючи українську мову своїм дубляжем. Як вам у такій ролі?

Я був постійно російськомовним, і мені довелося зробити таке зусилля, аби лагідну українізацію самому собі провести



– Я був постійно російськомовним, і мені довелося зробити таке зусилля, аби лагідну українізацію самому собі провести. Не скажу, що постійно російською балакав – це був такий український запорізький суржик. Оскільки займаюся українською діяльністю, маю повсякденно балакати теж українською. По-тихеньку за два роки повністю перейшов на українську мову і зараз дуже вільно нею спілкуюся, не переходжу на російську.

– Як ваше оточення сприйняло те, чим займаєтесь?

– Цілком позитивно. Єдине, що батьки постійно казали, що знайди нормальну роботу. А так всі звичайно позитивно реагували. Насправді ніхто, не запитував навіщо це роблю.

Навіщо люди щось роблять? Вони роблять це в своє задоволення. І так само я роблю у своє задоволення, тому що це мені подобається. Я хочу, щоб української було більше, оскільки живемо в Україні. Гадаю, що всі мають право на український продукт.