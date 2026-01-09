У ніч проти 9 січня Росія завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Основний удар припав на Львівщину, по якій армія РФ запустила балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також Київ – на столицю спрямували понад 200 безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети.

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей, серед них медик: Росія вдарила вдруге по місцю атаки, на яку прибули бригади швидкої для надання допомоги. Серед 24-х постраждалих є ще троє медиків, а також працівники ДСНС. Про це розповіли у місцевій владі. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, загалом ушкоджень зазнали сім з десяти районів Києва.

Фото з різних місць ударів – дивіться у репортажі.