Крим Реалії
ВАЖЛИВО
Сотні дронів та ракет і повторні удари: кадри під час та після масованої атаки з різних місць Києва (фоторепортаж)

У ніч проти 9 січня Росія завдала масованої комбінованої атаки по Україні. Основний удар припав на Львівщину, по якій армія РФ запустила балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також Київ – на столицю спрямували понад 200 безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети.

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей, серед них медик: Росія вдарила вдруге по місцю атаки, на яку прибули бригади швидкої для надання допомоги. Серед 24-х постраждалих є ще троє медиків, а також працівники ДСНС. Про це розповіли у місцевій владі. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, загалом ушкоджень зазнали сім з десяти районів Києва.

Фото з різних місць ударів – дивіться у репортажі.

Пошкоджений будинок в Дарницькому районі столиці. За інформацією керівників столиці, у Дарницькому районі внаслідок влучення була пожежа у житловому будинку на рівні 9-10 поверхів
1 Пошкоджений будинок в Дарницькому районі столиці.

За інформацією керівників столиці, у Дарницькому районі внаслідок влучення була пожежа у житловому будинку на рівні 9-10 поверхів
При цьому столиця України засипана снігом, під яким лід
2 При цьому столиця України засипана снігом, під яким лід
Тіло медика, який загинув через повторний удар РФПрезидент України Володимир Зеленський в телеграмі зробив заклик до партнерів України: «Сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях»
3 Тіло медика, який загинув через повторний удар РФ

Президент України Володимир Зеленський в телеграмі зробив заклик до партнерів України: «Сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях»
Ще один житловий будинок, який опинився під ударом армії РФ. Дніпровський район столиці.Фото надане кореспонденту Радіо Свобода очевидцем
4 Ще один житловий будинок, який опинився під ударом армії РФ. Дніпровський район столиці.

Фото надане кореспонденту Радіо Свобода очевидцем
Інша будівля у Дніпровському районі столиці. На місце прибули рятувальники
5 Інша будівля у Дніпровському районі столиці. На місце прибули рятувальники
У будівлі зайнялася пожежа.Усього російські військові в ніч на 9 січня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського і наземного базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ
6 У будівлі зайнялася пожежа.

Усього російські військові в ніч на 9 січня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського і наземного базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ
Уламки БПЛА у Дніпровському районі Києва
7 Уламки БПЛА у Дніпровському районі Києва
На ранок після атаки поблизу місця удару вже працювали комунальні служби
8 На ранок після атаки поблизу місця удару вже працювали комунальні служби
Деякі люди вийшли на прогулянку з дітьми
9 Деякі люди вийшли на прогулянку з дітьми
Ушкоджений будинок в Дарницькому районі станом на ранок
10 Ушкоджений будинок в Дарницькому районі станом на ранок
Наслідки удару по житловому комплексу в Дніпровському районі
11 Наслідки удару по житловому комплексу в Дніпровському районі
Після світанку на місці все ще працювали рятувальники
12 Після світанку на місці все ще працювали рятувальники
Всі ці масовані обстріли України останніх днів і враження енергетичної та комунальної інфраструктури відбуваються на тлі суворої зими з холодами, снігопадами та ожеледицею. Так, киян закликають 9 січня без необхідності не пересуватися містом і не виїжджати на власних автівках
13 Всі ці масовані обстріли України останніх днів і враження енергетичної та комунальної інфраструктури відбуваються на тлі суворої зими з холодами, снігопадами та ожеледицею. Так, киян закликають 9 січня без необхідності не пересуватися містом і не виїжджати на власних автівках

