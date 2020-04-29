Американська кіноакадемія через COVID-19 змінила правила номінації на «Оскар»

Американська кіноакадемія вперше дозволила номінувати на «Оскар» фільми, які через пандемію показали тільки онлайн. Про це повідомляє сайт премії. Зміни стосуватимуться лише номінантів 93-ї церемонії, яка запланована на кінець лютого 2021 року.

Досі фільм, який претендує на «Оскар», потрібно було показувати в одному з комерційних кінотеатрів Лос-Анджелеса тричі на день протягом тижня до кінця року, що передує премії. Однак через пандемію з 16 березня всі кінотеатри Лос-Анджелеса були закриті. Через це вихід багатьох картин скасували: в тому числі, це стосується фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати», а також чергових частин картини «Місія нездійсненна».

Тепер нагороду за найкращу картину, а також премії в основних і спеціальних номінаціях зможуть здобути фільми, які спочатку з’явилися на комерційних стрімінгових ресурсах або VOD-платформі (відео за запитом).

Власники картин, що претендують на «Оскар», повинні надати членам кіноакадемії їхні копії для перегляду на спеціальному захищеному сайті протягом 60 днів від дня виходу фільмів онлайн. При цьому стрічки мають відповідати всім іншим критеріям, необхідним для висунення на «Оскар», ідеться в повідомленні Академії.