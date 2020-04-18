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19 квітня 2020, Київ 00:35
Новини | Коронавірус

Каннський фестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн – організатори

Безпритульним дозволили жити в частині Палацу фестивалю в Каннах, 24 березня 2020 року

Каннський кінофестиваль цьогоріч відбуватиметься онлайн, повідомили організатори заходу.

Фестиваль проводитимуть в період з 22 до 26 червня.

«Ніхто не знає, що нам принесе друга половина цього року і чи буде можливість організувати великий захід фільмів у 2020 році, включно з Канським фестивалем. Тому Канни вирішили адаптувати свій формат у цей дивний рік», – заявив генеральний делегат фестивалю Тьєррі Фремо.

Минулоріч «Золоту пальмову гілку» фестивалю отримала південнокорейська стрічка «Паразити», який згодом здобув премію «Оскар» як найкращий фільм року.

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